الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض على لواء سابق بنظام الأسد متهم بتصفية معتقلين بصيدنايا

منذ 39 دقيقة
عناصر من الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في الحكومة السورية

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله الضابط في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والذي تنسب إليه انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا.

 

القائد السابق للشرطة العسكرية أكرم سلوم العبد الله (الداخلية السورية/تليغرام)

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، “نفذ فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق عملية محكمة، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء المجرم أكرم سلوم العبد الله، الذي تقلد عدة مناصب كان أبرزها منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015، إبّان حكم النظام البائد”.

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبد الله “كان مسؤولا مباشرا عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري (السجن العسكري الأول) خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الشرطة العسكرية”.

وأوضحت الوزارة أنها أحالت العبد الله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتقلت أجهزة الأمن السورية العديد من الضباط وقادة المليشيات والمسؤولين السابقين الضالعين في جرائم ضد السوريين.

وقبل نحو أسبوع، اعتقلت السلطات نمير الأسد أحد أبناء عمومة الرئيس المخلوع في مدينة القرداحة بريف اللاذقية شمال غربي سوريا، ويوصف بأنه من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم خلال فترة حكم النظام السابق.

  • الجزيرة

