الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعش بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، تفكيك خلية تنتمي لتنظيم داعش في محافظة ريف دمشق (جنوب)، والقبض على أحد أفرادها، والقضاء على اثنين آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إن “جهاز الاستخبارات العامة، نفذ بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عملية أمنية محكمة”.

وأضافت أن تنفيذ العملية جاء “عقب متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل لتحركات خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنشط في إحدى المناطق الشمالية من المحافظة”.

وأسفرت العملية: “عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، حيث أُلقي القبض على أحد أفرادها، بينما تم تحييد اثنين آخرين حاول أحدهما تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك”.

كما عُثر في مكان وجود الخلية على عدد من الأسلحة الفردية والذخائر المتنوعة وحزام ناسف معدّ للتفجير، وفق البيان.

وأكدت الداخلية السورية أن هذه العملية “تأتي ضمن نهجها الاستباقي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتجسّد جاهزية كوادرها وكفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والمواطن”.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاماً في الحكم.