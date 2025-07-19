الداخلية السورية: توقف الاشتباكات في السويداء وإخلاؤها من المقاتلين البدو

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية في وقت متأخر اليوم السبت إن الاشتباكات في مدينة السويداء توقفت وإن المنطقة تم إخلاؤها من مقاتلي العشائر البدوية عقب انتشار قوات الأمن السورية لتطبيق وقف إطلاق النار.

وكانت الحكومة أعلنت أن قوات الأمن تنتشر في المنطقة الجنوبية سعيا للحفاظ على السلام بعد صراع دام منذ قرابة أسبوع بين أبناء الطائفة الدرزية والعشائر البدوية السورية.

من جهته، شدد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، السبت، على أن اتفاق السويداء يمنح فرصة للحوار والحلول السياسية.

وقال المصطفى خلال مؤتمر صحافي في دمشق إنه سيتم تنفيذ اتفاق السويداء على مراحل.

إلى ذلك أضاف أن “بيان الرئاسة الروحية للدروز تضمن صياغات تحض على التهجير”.

ومضى قائلاً إن “الشيخ حكمت الهجري تبنى خطاباً يستدعي التدخل الأجنبي”.

“وجود الدولة في السويداء هو الحل”

كما أردف المصطفى: “نؤكد أن الدولة السورية هي المسؤولة عن حماية جميع مواطنيها”.

وأضاف أن “قوات الأمن الحكومية تعرضت لكمائن استدعت التدخل الأكبر”.

إلى ذلك شدد على أن “الدولة لم تنكر مسؤوليتها عن تجاوزات حدثت في الفترة الأخيرة”.

وتابع وزير الإعلام السوري أن “جماعة داخل السويداء ادعت مؤخراً أن الدولة هي أصل المشكلة”، مردفاً أن “وجود الدولة في السويداء هو الحل وليس المشكلة”.

كما أكد أن الدولة مسؤولة عن الاحتياجات التي تضمن حياة طبيعية في السويداء”.

كذلك لفت قائلاً: “نواجه مرحلة انتقالية دقيقة”.

وكشف المصطفى أن الدولة تعمل جاهدة على افتتاح معابر إنسانية بين درعا والسويداء.

كما أردف أنه تم تشكيل لجنة طوارئ من وزارات وهيئات حكومية لإدخال مساعدات إنسانية وطبية.

أبرز بنود اتفاق وقف النار

وبوقت سابق السبت، كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية عن أبرز بنود اتفاق وقف النار في محافظة السويداء جنوب البلاد، والذي جاء بعد جهود مكثفة لتطويق التوتر الأمني.

حيث أوضح المصدر لـ”العربية/الحدث”، أن الاتفاق ينص على انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات فض اشتباك في مناطق ريف السويداء الغربي والشمالي، بالإضافة إلى انتشار القوات الأمنية السورية على الطرق الرئيسية فقط، وليس ضمن نطاق المدن، بهدف تهدئة الأوضاع وتثبيت الاستقرار.