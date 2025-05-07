الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل.. هل أصبح من الماضي؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصافحان بعد اجتماع في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 7 أبريل/نيسان 2025. رويترز

يشهد موقف الولايات المتحدة السياسي تحولًا جوهريًا بعد عقود من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واستحوذ ترامب على اهتمام العالم باقتراحه الذي شدّد على دعم إدارته لإسرائيل، وقلب المعايير الدولية رأسًا على عقب، ضاربًا بعرض الحائط القانون الدولي. وقد مثّل ذلك ذروة علاقة الحزب الجمهوري الحالي بإسرائيل، والتي توصف أحيانًا بأنها دعم ”بأي ثمن“.

وقد تم تسليط الضوء الدولي على التحالف بين البلدين بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أعقب ذلك.

خلال تلك الحرب، أرسلت إدارة الرئيس جو بايدن أسلحة بقيمة 18 مليار دولار (13.5 مليار جنيه إسترليني) إلى إسرائيل، محافظة على مستويات غير مسبوقة من الدعم الأمريكي.

واتسمت تلك الفترة باشتداد الاحتجاجات في الولايات المتحدة، حيث كان العديد من المحتجين من الناخبين التقليديين ذوي الميول الديمقراطية. وأصبحت التداعيات محور حرب ثقافية مريرة تتمحور حول المواقف الأمريكية تجاه إسرائيل والفلسطينيين. وفي المظاهرات وصف فيها المتظاهرون بايدن مرارًا وتكرارًا بـ ”جو الإبادة الجماعية“ – وهو اتهام لطالما رفضه.

في ذلك الوقت وصف دونالد ترامب المحتجين بـ ”المجانين اليساريين المتطرفين“، وتستهدف إدارة ترامب الآن لترحيل مئات الطلاب الأجانب الذين تتهمهم بمعاداة السامية أو دعم حماس، وهي خطوة يتم الطعن فيها بقوة في المحاكم.

كان هذا الدعم مكلفًا سياسيًا لبايدن بطريقة لم يختبرها الرؤساء السابقون أو حتى ترامب.

يقول جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي السابق لبايدن: ”أول رد فعل لي هو أنني أتفهم أن هذا الأمر أثار مشاعر عاطفية بشكل لا يصدق لدى الأمريكيين العرب، والأمريكيين غير العرب، والأمريكيين اليهود“.

وأضاف: “كان هناك اعتباران متنافسان: الأول هو الرغبة في كبح تجاوزات إسرائيل، سواء فيما يتعلق بالضحايا المدنيين أو تدفق المساعدات الإنسانية. والآخر كان […] الرغبة في التأكد من أننا لم نكن نقطع عن إسرائيل القدرات التي تحتاجها لمواجهة أعدائها على جبهات متعددة ومختلفة.”

كما قال: ”وقفت الولايات المتحدة وراء إسرائيل ماديًا ومعنويًا وبكل الطرق الأخرى في تلك الأيام التي تلت السابع من تشرين الأول/أكتوبر.“

لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الدعم لإسرائيل بين الشعب الأمريكي آخذ في التضاؤل.

فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في مارس من هذا العام أن 46% فقط من الأمريكيين أعربوا عن دعمهم لإسرائيل (وهو أدنى مستوى خلال 25 عامًا من التتبع السنوي لمؤسسة غالوب)، بينما قال 33% منهم أنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين – وهي أعلى قراءة على الإطلاق لهذا المقياس. وقد وجدت استطلاعات أخرى نتائج مماثلة.

تشير الاستطلاعات -بكل محدوديتها- إلى أن هذا التأرجح هو إلى حد كبير بين الديمقراطيين والشباب، وإن لم يكن حصريًا. فبين عامي 2022 و2025، وجد مركز بيو للأبحاث أن نسبة الجمهوريين الذين قالوا إن لديهم آراء غير إيجابية تجاه إسرائيل ارتفعت من 27% إلى 37% (الجمهوريون الأصغر سنًا، الذين تقل أعمارهم عن 49 عامًا، قادوا معظم هذا التغيير).

لطالما كانت الولايات المتحدة أقوى حليف لإسرائيل – منذ مايو 1948، عندما كانت أمريكا أول دولة تعترف بدولة إسرائيل الوليدة. ولكن في حين أنه من المرجح للغاية أن يستمر دعم الولايات المتحدة لإسرائيل على المدى الطويل، فإن هذه التقلبات في المشاعر تثير تساؤلات حول المدى العملي وحدود السياسة للدعم الأمريكي الحازم لإسرائيل، وما إذا كانت رمال الرأي العام المتغيرة ستصل في نهاية المطاف إلى واشنطن، مع تأثيرات سياسية واقعية.

جدال في المكتب البيضاوي

بالنسبة للكثيرين، تبدو العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وكأنها جزء دائم لا يتزعزع من البنية التحتية الجيوسياسية. لكنها لم تكن دائمًا مضمونة – وفي البداية كان الأمر يعود إلى حد كبير إلى رجل واحد.

ففي أوائل عام 1948، كان على الرئيس الأمريكي هاري ترومان أن يتخذ قرارًا بشأن نهجه تجاه فلسطين. فقد كانت البلاد في قبضة إراقة الدماء الطائفية بين اليهود والفلسطينيين العرب بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستعماري لبريطانيا، التي أعلنت نيتها الانسحاب. تأثر ترومان بشدة بمحنة الناجين اليهود من الهولوكوست الذين تقطعت بهم السبل في مخيمات النازحين في أوروبا.

كانت إدارة ترومان منقسمة بشدة حول ما إذا كانت ستدعم الدولة اليهودية. حذرت وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية من الاعتراف بدولة يهودية. فقد كانوا يخشون من نشوب صراع دموي مع الدول العربية قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع مع السوفييت، مما قد يؤدي إلى تصعيد الحرب الباردة مع السوفييت.

وقبل يومين من الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من فلسطين، وقع شجار حاد في المكتب البيضاوي. جادل مستشار ترومان للشؤون الداخلية كلارك كليفورد لصالح الاعتراف بالدولة اليهودية. وكان على الجانب الآخر من النقاش وزير الخارجية جورج مارشال، وهو جنرال من الحرب العالمية الثانية كان ترومان يعتبره ”أعظم أمريكي حي“.

كان الرجل الذي كان ترومان معجباً به كثيراً يعارض بشدة اعتراف الرئيس فوراً بالدولة اليهودية بسبب مخاوفه من نشوب حرب إقليمية – بل وذهب إلى حد إخبار ترومان بأنه لن يصوت له في الانتخابات الرئاسية القادمة إذا ما أيد الاعتراف.

ولكن على الرغم من التوتر غير العادي، اعترف ترومان على الفور بدولة إسرائيل عندما أعلنها ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء للبلاد، بعد يومين.

يشير إيهود أولمرت، الذي كان في ذلك الوقت ناشطًا سياسيًا ولكنه أصبح فيما بعد رئيسًا لوزراء إسرائيل، إلى حرب 1967 باعتبارها اللحظة التي أصبح فيها دعم أمريكا لإسرائيل التحالف العميق الذي هو عليه اليوم.

كانت تلك الحرب التي هزمت فيها إسرائيل، بعد أسابيع من المخاوف المتصاعدة من غزو جيرانها، الدول العربية في ستة أيام، مما أدى فعليًا إلى زيادة مساحة أراضيها ثلاثة أضعاف، وإطلاق احتلالها العسكري على أكثر من مليون فلسطيني عديمي الجنسية (في ذلك الوقت) في الضفة الغربية وغزة.

ويقول: ”لأول مرة أدركت الولايات المتحدة أهمية إسرائيل وأهميتها كقوة عسكرية وسياسية كبرى في الشرق الأوسط، ومنذ ذلك الحين تغير كل شيء في العلاقات الأساسية بين البلدين“.

علاقات لا غنى عنها

على مر السنين، أصبحت إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية على الأرض. وكان الدعم الدبلوماسي الأمريكي القوي، لا سيما في الأمم المتحدة، عنصراً أساسياً في التحالف؛ بينما سعى الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون أيضاً إلى التوسط في السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب.

ولكن في السنوات الأخيرة كانت العلاقة بين الطرفين بعيدة كل البعد عن العلاقة المباشرة.

وقاطع كثير من الأمريكيين العرب بايدن والمرشحة التي خلفته كامالا هاريس بسبب مدى دعمهم لإسرائيل خلال الصراع في غزة، وصوتوا بدلاً من ذلك لترامب.

لكن هذا الدعم لا يزال يثير رد فعل عنيف ملحوظ داخل قطاع من الجمهور الأمريكي. فقد وجد استطلاع لمركز بيو للأبحاث أُجري في مارس من هذا العام أن 53% من الأمريكيين أعربوا عن آراء غير إيجابية تجاه إسرائيل، بزيادة 11 نقطة منذ آخر مرة أُجري فيها الاستطلاع في عام 2022.

علاقة خاصة متوترة؟

في الوقت الحالي، لم تؤد هذه التحولات في الرأي العام إلى تغيير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية. فبينما يبتعد بعض الناخبين الأمريكيين العاديين عن إسرائيل، لا يزال السياسيون المنتخبون من كلا الحزبين في الكابيتول هيل حريصين في الغالب على الحديث عن أهمية التحالف القوي مع إسرائيل.

ويعتقد البعض أن التحول المستمر وطويل الأمد في الرأي العام قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الدعم الواقعي لإسرائيل، مع إضعاف العلاقات الدبلوماسية وخفض المساعدات العسكرية. ويشعر البعض داخل إسرائيل بهذه المسألة بحدة خاصة من قبل البعض داخل إسرائيل. فقبل عدة أشهر من السابع من أكتوبر، حذر الجنرال الإسرائيلي السابق ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، تامير هايمان، من تصدعات تتشكل بين بلاده والولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ما وصفه ببطء ابتعاد اليهود الأمريكيين عن الصهيونية.

وقد لعب التحول السياسي في إسرائيل لصالح اليمين القومي الديني دورًا رئيسيًا في ذلك. فمنذ أوائل عام 2023، اجتاحت إسرائيل موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات بين الإسرائيليين اليهود ضد إصلاحات نتنياهو القضائية، حيث جادل الكثيرون بأنه كان يدفع البلاد نحو الثيوقراطية – وهو ما كان يرفضه دائمًا. كان البعض في الولايات المتحدة الذين طالما شعروا بشعور عميق بالارتباط بإسرائيل يراقبون بقلق متزايد.

في آذار/مارس من هذا العام، نشر معهد دراسات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث رائد في تل أبيب بقيادة هايمان، ورقة بحثية قال فيها إن الرأي العام الأمريكي دخل ”منطقة الخطر“، فيما يتعلق بدعم إسرائيل. وكتب مؤلف الورقة، ثيودور ساسون: ”لا يمكن المبالغة في مخاطر تراجع الدعم الأمريكي، خاصة وأنه يعكس اتجاهات طويلة الأمد ومتجذرة بعمق،“ كما كتب مؤلف الورقة البحثية. ”تحتاج إسرائيل إلى دعم القوة العظمى العالمية في المستقبل المنظور“.

وقد تعزز هذا الدعم على المستوى السياسي على مر العقود، ولكن من المهم الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي الأمريكية التاريخية تظهر أن الرأي العام الأمريكي قد شهد مدًا وجزرًا من قبل.

فاليوم، يقول دينيس روس، الذي ساعد في التفاوض على اتفاقات أوسلو مع الرئيس بيل كلينتون، إن الرأي العام الأمريكي حول إسرائيل أصبح مرتبطًا بشكل متزايد بالانقسامات السياسية الحادة في الولايات المتحدة.

يقول روس: “ينظر معظم الديمقراطيين إلى ترامب بشكل سلبي للغاية – تظهر أحدث استطلاعات الرأي أن نسبة 90 في المائة منهم ينظرون إلى ترامب بشكل سلبي للغاية. ”هناك احتمال أن يؤدي دعم ترامب لإسرائيل إلى تغذية ديناميكية هنا، على الأقل بين الديمقراطيين، تزيد من انتقاد إسرائيل“.

لكنه يتوقع أن يستمر دعم واشنطن لإسرائيل – في شكل مساعدات عسكرية وعلاقات دبلوماسية -. وهو يعتقد أنه إذا ما أخرج الناخبون الإسرائيليون رئيس وزرائهم واستبدلوه بحكومة أكثر وسطية، فإن ذلك قد يعكس بعضًا من القلق في الولايات المتحدة. يجب إجراء انتخابات عامة في إسرائيل قبل أواخر أكتوبر من العام المقبل.

ويولي أولئك الذين يرون علاقة متوترة اهتمامًا خاصًا بآراء الشباب الأمريكيين، وهي المجموعة التي أظهرت التحول الأكثر وضوحًا في الرأي منذ 7 أكتوبر. وباعتبارهم ”جيل تيك توك“، يستقي الكثير من الشباب الأمريكي أخبارهم عن الحرب من وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدو أن ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة هو السبب في تراجع التأييد بين الشباب الديمقراطي والليبراليين في أمريكا. في العام الماضي، قال 33 في المئة من الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً إن تعاطفهم كلياً أو في الغالب مع الشعب الفلسطيني، مقابل 14 في المئة قالوا الشيء نفسه عن الإسرائيليين، وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة بيو للأبحاث نُشر الشهر الماضي. وكان الأمريكيون الأكبر سناً أكثر ميلاً للتعاطف مع الإسرائيليين.

وتوافق كارين فون هيبل، رئيسة مكتب آردن لممارسات الدفاع والأمن والمسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، على وجود انقسام ديموغرافي بين الأمريكيين حول موضوع إسرائيل – وهو انقسام يمتد حتى إلى الكونغرس.

وتقول: “رجال ونساء الكونغرس الأصغر سنًا هم أقل تهورًا في دعم إسرائيل. ”وأعتقد أن الأمريكيين الأصغر سنًا، بمن فيهم الأمريكيون اليهود، أقل دعمًا لإسرائيل مما كان عليه آباؤهم.“

لكنها تشكك في فكرة أن هذا قد يؤدي إلى تغيير جدي على مستوى السياسة. وعلى الرغم من تغير الآراء بين قاعدة الحزب، كما تقول، فإن العديد من أبرز الديمقراطيين الذين قد يترشحون للرئاسة في عام 2028 ”داعمون تقليديًا لإسرائيل“.

في الأسابيع التي تلت المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض في شباط/فبراير، عبر جيك سوليفان عن رأيه في مسار العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. قال إن كلا البلدين يتعاملان مع تهديدات داخلية لمؤسساتهما الديمقراطية التي من شأنها أن تحدد شخصيتهما وعلاقتهما.

وأضاف: “أعتقد أن الأمر لا يتعلق بسؤال السياسة الخارجية بقدر ما هو سؤال السياسة الداخلية في هذين البلدين – إلى أين تتجه أمريكا وإلى أين تتجه إسرائيل؟ إن الإجابة على هذين السؤالين ستخبرك إلى أين تتجه العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعد خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة من الآن.“