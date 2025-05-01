الدعم السريع تقصف الفاشر والجيش يعلن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين

قتل 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين، بقصف مدفعي مكثف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، بحسب بيان للجيش السوداني، اليوم الخميس.

وقالت الفرقة السادسة مشاة للجيش بالفاشر في بيان، إن “مليشيا الدعم السريع قامت بقصف مكثف على عدد من أحياء الفاشر أمس الأربعاء، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 9 آخرين بجروح بالغة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.

وأضاف البيان: ” قوات الجيش تمكنت من قطع إمداد لمليشيا الدعم السريع وتدمير 5 مركبات قتالية والاستيلاء على 3 أخرى، وتدمير مدفع هاون، وقتل 10 من عناصر العدو” .

وحتى الساعة 7:00 (ت.غ) لم تعلق قوات الدعم السريع على بيان الجيش السوداني.

بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش مساء الأربعاء، عن “انزعاجه إزاء الوضع الكارثي المتفاقم في ولاية شمال دارفور السودانية حيث تستمر الهجمات المميتة على عاصمتها الفاشر”.

وذكر بيان صدر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، أن هذه الهجمات “تأتي بعد أسبوعين فقط من هجوم على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين اللذين يعانيان من المجاعة”، مشيرا إلى أن “تقارير (لم يذكر مصدرها) أفادت بمقتل مئات المدنيين، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني” .

كما أعرب عن “قلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن مضايقة وترهيب واحتجاز تعسفي للنازحين عند نقاط التفتيش، مع اضطرار ما يقدر بأكثر من 400 ألف شخص إلى الفرار من مخيم زمزم وحده (بالفاشر) في وقت سابق من هذا الشهر”.

وقال البيان: “على الرغم من استمرار انعدام الأمن والنقص الحاد في التمويل، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني قصارى جهدهم لتوسيع نطاق الدعم الطارئ، على وجه السرعة، في منطقة طويلة بشمال دارفور، التي تستضيف غالبية النازحين من زمزم” .

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في مقاطع فيديو، إن “قواتها تقدمت في أحياء جنوبي مدينة الفاشر وسيطرت على عدد منها”.

وأضافت أن “قواتها عازمة على تحقيق النصر وهي تتقدم كذلك في المحور الشمالي لمدينة الفاشر”.

وعلى مدى الأيام الماضية، تواصل قوات الدعم السريع هجماتها بشكل مستمر على الفاشر بهدف السيطرة على المدينة وفق الجيش السوداني ومنظمات حقوقية محلية.

ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع رغم تحذيرات دولية من خطورة المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وتأتي هذه التطورات بعد هجوم متواصل لقوات الدعم السريع على مخيم “زمزم” للنازحين بالفاشر، استمر عدة أيام.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت قوات “الدعم السريع” السيطرة على المخيم بعد اشتباكات مع الجيش، ما أدى إلى سقوط 400 قتيل ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

ويخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتمددت انتصارات الأخير في العاصمة الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي الولايات الـ17 الأخرى في السودان، لم تعد “الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور.