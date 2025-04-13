الدعم السريع تواصل هجومها على الفاشر ومخيمات النزوح لليوم الثالث

واصلت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، الهجوم على مدينة الفاشر، بما فيها مخيما “زمزم وأبو شوك” للنازحين، غربي السودان، لليوم الثالث على التوالي، وسط موجة نزوح كبيرة من مخيم زمزم إلى داخل المدينة، بحسب شهود عيان ولجان إغاثية.

ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، تشهد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اشتباكات بين قوات الجيش و”الدعم السريع” رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وأفاد شهود عيان للأناضول من مدينة الفاشر بأن آلاف النازحين فروا من مخيم زمزم إلى الفاشر جراء استمرار القصف والهجوم على المخيم من قبل قوات الدعم السريع.

وذكر الشهود أن هؤلاء النازحين هم في الأصل نازحين إلى المخيم خلال الفترة الماضية نتيجة للاشتباكات بين الجيش والقوات المساندة ضد الدعم السريع في عدة مناطق بولايات دارفور.

وأضاف الشهود أن غالبية النازحين، وهم من النساء والأطفال وكبار السن، يصلون الفاشر وهم في “وضع مزرٍ” (يبعد مخيم زمزم حوالي 12 كيلومترا عن الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور).

بدورها، أعلنت تنسقية مقاومة الفاشر (لجنة شعبية) في بيان الأحد، عن “نزوح كبير لأهالي مخيم زمزم نحو الفاشر مع صعوبة الحصول على الماء والطعام”.

وأشار البيان إلى أن اشتباكات تشهدها مدينة الفاشر في الاتجاه الشمالي والشمالي الشرقي للمدينة، بينما مازالت الاشتباكات في مخيم زمزم مستمرة منذ ساعات.

كذلك أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين (أهلية)، في بيان الأحد، عن “هجوم جديد وقصف مدفعي على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين في الفاشر من قِبل قوات الدعم السريع صباح اليوم” .

وذكر البيان أن الهجوم على مخيم زمزم، “نُفذ من 3 اتجاهات، ولا تتوفر معلومات إضافية عن الوضع الحالي في زمزم”.

وفجر الأحد، أعلنت “منسقية مقاومة الفاشر” (لجنة شعبية) أن حصيلة ضحايا هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، بما فيها مخيما “زمزم وأبو شوك” للنازحين، تجاوزت، أمس السبت، 320 قتيلا وجريحا.

ومساء السبت، قالت الأمم المتحدة، في بيان: “يجب أن تتوقف الهجمات على مخيمي زمزم وأبو شوك والفاشر فورا”.

ولليوم الثالث تواصل قوات الدعم السريع هجومها على مخيم زمزم للنازحين بالفاشر، وفق مصادر محلية.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وبوتيرة متسارعة ومنذ أسابيع، بدأت تتناقص مساحات سيطرة “الدعم السريع” في ولايات السودان لصالح الجيش.