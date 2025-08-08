الدعم السريع يوسّع دائرة العنف والمعارك تحتدم في كردفان

كشفت شبكة أطباء السودان، اليوم الجمعة، عن مقتل 16 مدنياً وإصابة 8 آخرين بهجوم شنّته قوات الدعم السريع على قرية مركز الزيادية بولاية شمال كردفان جنوب البلاد.

وقالت الشبكة الطبية المستقلة في بيان، إن قوات الدعم السريع قتلت 16 شخصاً وأصابت 8 آخرين مساء الخميس في قرية مركز الزيادية بولاية شمال كردفان جنوب البلاد، مشيرةً إلى فقدان 6 أشخاص لا يزال مصيرهم مجهولاً.

واعتبرت الشبكة هذا الهجوم “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

ودعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى “تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل على وقف هذه الانتهاكات” والضغط على قادة الدعم السريع لضمان حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية للمحاصرين.

وفي الآونة الأخيرة تشهد ولايات كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب كردفان، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بغرض السيطرة على الولايات الثلاث.

وبدأت مساحات سيطرة قوات الدعم السريع تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش خلال الشهور الأخيرة، إذ وسّع نطاق سيطرته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض (جنوبا).

أما في الولايات الـ16 الأخرى بالسودان، فلم تعد قوات الدعم السريع تسيطر إلا على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع من ولايات إقليم دارفور الخمس.

ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً مدمرة لم تتمكن وساطات إقليمية ودولية حتى الآن من إنهائها.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بحوالي 130 ألفاً.