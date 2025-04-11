الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 مسيرة أوكرانية في 30 دقيقة

رجال الإطفاء يعملون في موقع غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في خاركيف، أوكرانيا، 2 أبريل/نيسان 2025. رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 30 دقيقة في وقت متأخر من اليوم الجمعة.

وأفاد بيان للوزارة على تيليغرام أنه بين الساعة (19:00-19:30 بتوقيت غرينتش)، دُمرت تسع طائرات مسيرة في منطقة روستوف على حدود أوكرانيا الشرقية، وأربع في منطقة كورسك على حدودها الشمالية.

وفي سياقٍ منفصل، أجرى ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة في سان بطرسبرج تناولت مساعي التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا تزامنا مع دعوة ترامب روسيا إلى “التحرك”.

وظهر بوتين على شاشة التلفزيون الرسمي وهو يستقبل ويتكوف في مكتبة سان بطرسبرج الرئاسية في بداية المفاوضات. وذكرت وكالات أنباء رسمية لاحقا أن المحادثات استمرت لأكثر من أربع ساعات.

وقال الكرملين في بيان عقب انتهاء الاجتماع “كان موضوع الاجتماع هو جوانب التسوية في أوكرانيا”.

وبرز ويتكوف كشخصية رئيسية في التقارب، الذي يحدث على نحو متقطع، بين موسكو وواشنطن وسط حديث من الجانب الروسي عن استثمارات مشتركة محتملة في القطب الشمالي وفي العناصر الأرضية النادرة الروسية.

ونشرت صحيفة إزفستيا الروسية في وقت سابق مقطعا مصورا لويتكوف وهو يغادر فندقا في سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدن روسيا، برفقة كيريل دميتريف، مبعوث بوتين للاستثمار.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن دميترييف وصفه محادثات اليوم الجمعة بأنها مثمرة.

مع ذلك، تأتي المحادثات في وقت يبدو فيه أن الحوار الأمريكي الروسي الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قد تعثر بسبب خلافات على شروط وقف إطلاق النار الكامل.

وتحدث ترامب، الذي أبدى إشارات على نفاد الصبر، عن فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا شعر بأن موسكو تماطل في إبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.