الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة قرب جبلة الساحلية

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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة جبلة السورية على ساحل البحر المتوسط.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في أجواء منطقة جبلة الساحلية غربي البلاد.

ولم تذكر الوكالة أو أي من وسائل الإعلام الرسمية، مزيدا من المعلومات حول ذلك.

وكان عدد من الصفحات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت أن أهالي المدينة سمعوا أصوات انفجارات في محيط المدينة.

من جهتها، أصدرت قيادة الجيش اللبناني، بيانين أكدت فيهما أن طائرتي استطلاع تابعتين لإسرائيل، خرقتا المجال الجوي اللبناني في منطقتين في الجنوب.

وذكر بيان للجيش اللبناني، بأن “طائرة استطلاع تابعة لإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفر كلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء، فوق بلدة يارون”.

وأضاف: “خرقت طائرة استطلاع ثانية الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة”.

وكانت المعارضة المسلحة قد قصفت في السابق قاعدة حميميم الجوية الروسية القريبة كما تقوم إسرائيل منذ سنوات بقصف القواعد الإيرانية المنتشرة في أنحاء سوريا.

يذكر أنه منذ عام 2013 شنت إسرائيل عشرات الهجمات الصاروخية والجوية على المنطق السورية ، استهدفت مقرات ومناطق تجمع لميليشيات إيران وعناصر حزب الله داخل الأراضي السورية.