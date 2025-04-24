الدفاع الروسية: استهدفنا مصانع صواريخ وطيران ومركبات مدرعة بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إنها شنت ما وصفته بضربة ضخمة الليلة الماضية على مجمع صناعي عسكري في أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى أطلقتها من الجو والبر والبحر.

وذكرت الوزارة في بيان أنها قصفت مصانع تابعة لقطاعات الطيران والصواريخ والفضاء وتصنيع المعدات وإنتاج المركبات المدرعة في أوكرانيا، بالإضافة إلى منشآت لتصنيع وقود الصواريخ والبارود.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما أعلنته الوزارة الروسية.

وقال مسؤولون أوكرانيون اليوم الخميس إن روسيا قصفت كييف بصواريخ وطائرات مسيرة الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين وتحطيم مبان في أكبر هجوم على العاصمة الأوكرانية هذا العام.