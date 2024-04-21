الدفاع الروسية تحصي خسائر أوكرانيا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها حسنت مواقعها على عدة محاور للقتال، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر كبيرة شملت نحو 1145 جنديا وطائرة حربية و213 مسيرة خلال يوم.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز نقاطه:

*سيطرت وحدات من مجموعة قوات “الغرب” على مواقع أكثر ملاءمة في مقاطعة خاركوف، كما صدت 3 هجمات للعدو الذي بلغت خسائره نحو 30 عسكريا.

*حسنت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” وضعها على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت 3 هجمات مضادة، وخسر الجيش الأوكراني نحو 610 جنود.

*حسنت وحدات من مجموعة قوات “الوسط” وضعها التكتيكي وصدت 8 هجمات مضادة، فيما وصلت خسائر العدو إلى نحو 355 جنديا.

*سيطرت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” على مواقع أكثر ملاءمة، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر تقدر بنحو 120 عسكريا.

*ألحقت نيران مجموعة قوات “دنيبر” أضرارا بالقوات الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون، حيث بلغت خسائر العدو نحو 30 جنديا.

*إصابة منشأة لتخزين وقود الطيران الأوكراني ومنشأتين للبنية التحتية للنقل تستخدم للأغراض العسكرية بالإضافة إلى استهداف قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 112 منطقة.

*إسقاط طائرة أوكرانية من طراز “سو-25” و213 طائرة بدون طيار، واعتراض 5 قنابل موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع. وواصلت استهداف محطات الكهرباء الحرارية والمائية في أوكرانيا الأسبوع الماضي.