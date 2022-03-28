الدفاع الروسية تعلن ارتفاع حصيلة الأهداف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف 36 منشأة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، كما تمكنت من إسقاط 4 مقاتلات جوية من النوع “سو 24″، فوق مقاطعة تشيرنيهيف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إنها أسقطت نحو 19 طائرة مسيرة أوكرانية، بالقرب من مطار في مقاطعة خيرسون جنوب البلاد.

كما أعلنت وزارة الدفاع أن قواتها الجوية تمكنت من تدمير راجمتي صواريخ ومنظومة للصواريخ المضادة للطائرات، كما استهدفت مستودعًا للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.

وتستمر العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا التي تدخل شهرها الثاني، دون تحديد جدول زمني لانتهاء الحرب.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن كييف مستعدة لبحث ومناقشة مسألة أن تكون أوكرانيا دولة محايدة.

ويلتقي وفدان روسي وأوكراني، الإثنين في تركيا في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما أعلن أحد المفاوضين الأوكرانيين دافيد أراخاميا، الأحد.

وقال دافيد أراخاميا على صفحته على فيسبوك “خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 آذار/مارس”.

وتوغلت القوات الروسية في دفاعات اللواء 95 الأوكراني بعمق كيلو متر، باتجاه الضواحي الجنوبية لجمهورية دونيستك الشعبية.

وتمكنت وحدات قوات جمهورية لوجانسك الشعبية من التقدم بعمق 5 كيلومترات، واستولت على بلدتي إيفانوفكا ونوفوسادوفويه، كما وصلت إلى خط تيرني على الحدود مع جمهورية دونيتسك.