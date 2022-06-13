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الدفاع الروسية: دمرنا أسلحة أميركية وأوروبية في شرق أوكرانيا

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2022 1:41 مساءً
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن صواريخها دمرت كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، تشمل بعض الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأضافت الوزارة أن صواريخ عالية الدقة تنطلق من الجو سقطت بالقرب من محطة أوداتشنه للسكك الحديدية وأصابت معدات تم تسليمها إلى القوات الأوكرانية.

القوات الأوكرانية تتراجع

وكانت أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن قوات كييف انسحبت من وسط سيفيرودونيتسك، المدينة الإستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها.

وأفاد الجيش في إحاطته الصباحية على فيسبوك “شن العدو بدعم مدفعي هجوما على سيفيرودونيتسك حقق نجاحا جزئيا وطرد وحداتنا من وسط المدينة”، مؤكدا أن المعارك “متواصلة”.

وأكد سيرغي غايداي حاكم لوغانسك الأوكراني خروج القوات الأوكرانية من وسط المدينة، وكتب صباح الإثنين على فيسبوك “تتواصل المعارك في الشوارع… الروس يواصلون تدمير المدينة” ناشرا صور مبان مهدومة أو تشتعل فيها النيران.

وأشار إلى أن القصف الروسي استهدف مصنعا للمواد الكيميائية يختبئ فيه مدنيون، وطال محطات للصرف الصحي في المدينة.

وأكد قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني “ما زلنا نسيطر على مواقعنا” في شمال منطقة لوغانسك حتى الآن، مؤكدا أن “كل متر من الأرض… مكسو بالدماء، لكن ليس بدمائنا فقط، بل كذلك بدماء المحتل”.

ولفت إلى أن روسيا “تستخدم المدفعية على نطاق واسع وللأسف لديها تفوق بنسبة عشرة مقابل واحد”.

    المصدر :
  • رويترز

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