الدفاع السورية: الجيش أمام مسؤولياته بالحفاظ على أرواح الأهالي من اعتداءات قسد

نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن وزارة الدفاع السورية، أن “تحركات الجيش بحلب تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره بعد اعتداءات متكررة لقوات قسد على الأمن والأهالي”.

وأضافت وزارة الدفاع “نلتزم باتفاق العاشر من آذار ولا نيات لعمليات عسكرية… و الجيش يقف أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم من اعتداءات قوات قسد المتكررة”.

وفي أعقاب التوترات العسكرية المتصاعدة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات الحكومية السورية في منطقة ريف حلب، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات ومنشورات زعم ناشروها أنها توثق مشاهد من قصف متبادل، واشتباكات مباشرة، وتحركات عسكرية غير مسبوقة بين الطرفين.

وبرزت الادعاءات خلال الأيام الثلاثة الماضية مرفقة بمقاطع مصورة على حسابات داعمة للمقاتلين الأكراد والحكومة السورية، حيث حصدت تفاعلات واسعة واستخدمها كل طرف لترويج تفوقه عسكريا على الطرف الآخر.

فيما نفت وزارة الدفاع السورية فجر اليوم الاثنين، ما وصفتها بـ”المزاعم التي تروّج لها قسد” حول استهداف قوات الجيش السوري للأحياء السكنية في دير حافر شرقي حلب، مؤكدة أن “هذه الادعاءات تهدف إلى التغطية على جرائم قسد بحق المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار”.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية، أن “وحدات الجيش العربي السوري تمارس أعلى درجات ضبط النفس وتختصر الرمايات في المرحلة الراهنة ضمن الحق في الرد على مصادر النيران كما حصل قبل قليل حيث قامت وحدات الجيش العربي السوري بالرد على مصادر نيران قسد التي استهدفت قريتي حميمة والكيطة شرقي حلب”.