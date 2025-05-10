الدفاع المدني السوري يعلن السيطرة الجزئية على حريق واسع بريف اللاذقية

عنصر من الدفاع المدني السوري يقوم باطفاء الحرائق التي اندلغت في ريف اللاذقية

أعلن الدفاع المدني السوري، أمس الجمعة، السيطرة الجزئية على حريق واسع النطاق اندلع منذ أكثر من 48 ساعة في منطقة حراجية بريف محافظة اللاذقية (شمال غرب).

وفي بيان نشره على حسابه بمنصة “إكس”، قال الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”: “منذ أكثر من 48 ساعة تعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري بالتعاون مع فوج إطفاء اللاذقية ودائرة الأحراج في مديرية الزراعة، على الاستجابة لحريق واسع الانتشار في منطقة حراجية على طريق السكرية في منطقة الربيعة بجبل التركمان في ريف اللاذقية”.

وتابع: “تمكنت الفرق حتى الساعة 5:30 (بالتوقيت المحلي) عصر اليوم الجمعة، من السيطرة على أكثر من 50 بالمئة من الحريق”.

وأشار البيان، إلى وجود عدة تحديات تواجه فرق الدفاع المدني منها “صعوبة تضاريس المنطقة، وعدم وجود خطوط نيران جاهزة للحد من توسع الحريق، وبُعد مصادر التزود بالمياه، إضافة لعدم توفر آليات نوعية مجنزرة، ما يجعل التدخل أكثر صعوبة”.

ولم يشر الدفاع المدني، لأسباب اندلاع الحريق كما لم يبلغ عن وقوع خسائر بشرية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وجه بتحريك قوى تابعة للجيش للمشاركة في عمليات الإطفاء.

وأفادت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على منصة “تلغرام”، أن “رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان، أصدر أوامر بتحريك قوة تابعة للجيش السوري للمساهمة في إخماد الحرائق المندلعة في منطقة ربيعة بريف اللاذقية، وذلك بتوجيه من وزير الدفاع”.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن الدفاع المدني أن فرق الإطفاء أخمدت 20 حريقا اندلعت في غابات كل من ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس (شمال غرب)، وفق بيان نشره في حينه، بينما لم يشر لأسباب الحرائق أو الخسائر البشرية.