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أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 مسيرات أوكرانية

منذ 12 دقيقة
علما روسيا وأوكرانيا

علما روسيا وأوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق شبه جزيرة القرم.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات قد أسفرت عن أي أضرار مادية أو إصابات.

وقالت الوزارة في بيان منفصل أن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة أخرى خلال الليل فوق منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.

وقال حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على المنطقة ألحق أضرارا بعدة منازل ومبنى إداري.

ولم يعرف على الفور حجم الهجوم على مدينة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.

أما حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا أوليه كيبر قال صباح اليوم الاثنين إن القوات الروسية نفذت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل على أوديسا مما أدى إلى إصابة امرأة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء المنطقة.

وأضاف كيبر على تطبيق تيليجرام أن حريقا اندلع في مبنى شاهق غير سكني في مدينة أوديسا، المركز الإداري لمنطقة أوديسا، لكن تم إخماده على الفور.

    المصدر :
  • رويترز

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