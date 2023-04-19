الدفعة الأولى وصلت إلى القاهرة.. مصر تتسلّم عسكريّيها المحتجزين في الخرطوم

وصلت الدفعة الأولى من العسكريين المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء الأربعاء.

وقالت مصادر “العربية” إنّ طائرة عسكرية مصرية هبطت في السودان مع بدء الهدنة وتسلمت الجنود المصريين، مضيفة أنّ الطائرة أقلعت من الخرطوم وتوقفت الاشتباكات أثناء نقلهم.

فيما أفادت “العربية” بأن دفعة ثانية من العسكريين المصريين ستصل القاهرة خلال ساعات.

نقل الجنود من مروي للخرطوم

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، نقل الجنود المصريين من منطقة مروي إلى العاصمة الخرطوم.

وأكدت في بيان على تويتر، أن جميع الجنود المصريين بخير، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة.

“جميعهم بخير“

وقالت “نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك، وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد”.

تدريبات مشتركة

وكان المتحدث العسكري المصري غريب عبدالحافظ غريب، أكد يوم السبت، أنه في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان يجري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

كما أهابت القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

فيديو الجنود

وكانت قوات الدعم السريع السودانية نشرت مقطعا مصورا، السبت، قالت إنه لجنود مصريين “استسلموا” لها في مدينة مروي بشمال البلاد.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.