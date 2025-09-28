الدنمارك تحظر تحليق المسيرات المدنية بعد رصد عدد منها قرب قواعد عسكرية

رادار متنقل في منطقة الجيش الدنماركي في أماغر، بيونيغاردن، بالقرب من قرية دراغور وعلى ساحل أوريسوند، المضيق بين الدنمارك والسويد، في كوبنهاغن، الدنمارك، 26 سبتمبر 2025. رويترز

أعلنت الدنمارك، اليوم الأحد، فرض حظر على تحليق الطائرات المسيرة المدنية، بعد رصد عدد منها خلال الليل بالقرب من منشآت عسكرية، وذلك بعد أسبوع شهد إغلاقا مؤقتا لعدة مطارات بالبلاد جراء تحليق طائرات مسيرة مجهولة.

وقال الجيش الدنماركي في بيان إنه نشر “عدة قدرات” ردا على رصد تلك الطائرات المسيرة عند المنشآت العسكرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن طبيعة استجابته.

وأدى تحليق طائرات مسيرة خلال الأسبوع الماضي إلى إغلاق عدد من المطارات في الدنمارك، منها مطار كوبنهاجن لمدة أربع ساعات تقريبا يوم الاثنين.

ووصفت الدنمارك الطائرات المسيرة بأنها جزء من “هجوم متعدد الوسائل”. ولم تحدد بشكل قاطع الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عنها.

لكن رئيسة الوزراء الدنمركية مته فريدريكسن أشارت إلى أن موسكو قد تكون هي المسؤولة عن الهجوم، واصفة روسيا بأنها “الدولة الرئيسية التي تهدد الأمن الأوروبي”. وينفي الكرملين أي مسؤولية.

وبموجب الحظر، سيتم منع الطائرات المدنية المسيرة من دخول المجال الجوي الدنماركي اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع عندما تستضيف الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للنصف الثاني من هذا العام، القادة الأوروبيين.

وقال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن في بيان اليوم “نحن حاليا في وضع أمني صعب، ويجب أن نضمن أفضل ظروف عمل ممكنة للقوات المسلحة والشرطة عندما تكون مسؤولة عن الأمن خلال قمة الاتحاد الأوروبي”.

ستستضيف الدنمارك قادة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، تليها قمة يوم الخميس للمجموعة السياسية الأوروبية الأوسع نطاقا التي تضم 47 عضوا، والتي تم إنشاؤها لتوحيد الاتحاد الأوروبي مع الدول الأوروبية الصديقة الأخرى بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.

ووصلت فرقاطة دفاع جوي ألمانية إلى كوبنهاغن اليوم للمساعدة في مراقبة المجال الجوي خلال الأحداث البارزة.