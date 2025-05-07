الدنمارك تعتزم استدعاء سفير واشنطن.. وما علاقة غرينلاند؟

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن الأربعاء إنه سيستدعي القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الدنمارك، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت وكالات المخابرات الأمريكية بتكثيف عمليات التجسس على غرينلاند.

وقال راسموسن للصحفيين خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وارسو “قرأت المقال في وول ستريت جورنال وهو يقلقني بشدة لأننا لا نتجسس على الأصدقاء”.

أضاف “سنستدعي القائم بأعمال السفير الأمريكي لإجراء مناقشة في وزارة الخارجية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تأكيد هذه المعلومات، التي تثير القلق إلى حد ما”.

وقال ترامب مرارا إنه يريد ضم غرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة تابعة للدنمارك، وتوسيع الوجود العسكري الأمريكي الحالي في الجزيرة.