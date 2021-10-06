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الدنمارك تعلق استخدام لقاح "مودرنا" لمن هم دون الـ18 عاماً

7 - أكتوبر - 2021
لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

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علّقت سلطات الدنمارك استخدام لقاح “مودرنا” المضاد لفيروس كورونا لمن هم دون الـ18 عاماً.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية إنها تستخدم لقاح “فايزر” كخيار رئيسي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، إلا أنها قررت التوقف مؤقتا عن إعطاء لقاح “موديرنا” للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وفقا “لمبدأ احترازي”، مبينة أنه “بحسب البيانات الأولية هناك اشتباه في زيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب عند التطعيم بمودرنا”.

هذا وأعلنت وكالة الصحة العامة السويدية في وقت سابق اليوم، تعليق استخدام لقاح “مودرنا” المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين ولدوا عام 1991 وما بعده.

وفي وقت سابق، قال مسؤولو الصحة الكنديون إن البيانات تشير إلى أن حالات الإصابة النادرة بالتهاب القلب كانت أعلى نسبيا بعد تلقي لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 ، مقارنة بلقاح فايزر/بيونتيك.

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