الدولار الأمريكي يسجل هبوطا قياسيا أمام  العملات الرئيسية

سجل الدولار الأميركي هبوطا قياسيا أمام العملات الرئيسية، مسجلا 92.991 والذي يعتبر أدنى مستوى في شهر .

وينتظر المستثمرون نتيجة محادثات التحفيز المالي قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وواصل مؤشر الدولار التراجع لثاني يوم على التوالي مسجلا 92.991 وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من سبتمبر.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الديمقراطيين قد يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة ترامب على حزمة مساعدات إضافية لتخفيف التداعيات الاقتصاية لأزمة كوفيد-19 وقد يبدأ توزيعها بحلول مطلع الشهر القادم.

وصعد اليورو 0.5 بالمئة أمام العملة الخضراء إلى 1.184 دولار بعد أن كان تراجع 0.1 بالمئة إلى 1.17600 دولار أثناء التعاملات المبكرة في سوق لندن.

وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت أن عجز الموازنة لعام 2020 ارتفع بنسبة 218 بالمئة ليسجل رقما قياسيا بلغ 3,1 تريليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر، وذلك بسبب الإنفاق الهائل لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.

ويتخطى هذا الرقم ضعف الرقم القياسي السابق للعجز الذي وصل إلى 1,4 تريليون دولار عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

وكان العجز المالي في عهد الرئيس دونالد ترامب يسجل ارتفاعاً حتى قبل أزمة تفشي الوباء وقد بلغ تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2012 عقب التخفيض الضريبي الهائل الذي أُقرّ في أواخر 2017.

ودافع مسؤولون في الإدارة الأميركية عن الأرقام في الموازنة، مشيدين بترامب لتحرّكه السريع من أجل تقديم إعانات لتخفيف التداعيات الاقتصادية على الشركات والعائلات الأميركية.