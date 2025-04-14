الدولار المتعثر يصعد أمام اليورو والين

ارتفع الدولار مقابل الين واليورو اليوم الاثنين، بعد أسبوع عصيب الأسبوع الماضي، دفعه إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل العملة الأوروبية شهد خلاله أيضا بيعه بأقل من قيمته الفعلية وفقا لبعض المؤشرات الفنية.

ولا يزال المستثمرون حذرين تجاه الدولار، إذ يضعف تطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتسرع للرسوم الجمركية ثقتهم بعملة الاحتياطي العالمي.

وقال آدم باتون كبير محللي العملات في فوركس لايف “عملية صنع السياسات فوضوية للغاية، لدرجة أن من الصعب التفكير فيما بعد 24 ساعة قادمة فيما يتعلق بالموقف المحتمل لأسعار الفائدة أو اتجاه الاقتصاد”.

وأضاف “بلغ الغموض مستوى لا يطاق بالنسبة لمعظم الشركات في التجارة الدولية والسؤال هو: ما مدى سرعة تأثير ذلك على المستهلك في الاقتصاد الحقيقي؟ في الوقت الحالي، تبدي السوق نظرة قاتمة تجاه النمو الأمريكي المستقبلي، وقد تجلى ذلك بوضوح في سوق العملات”.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.26 بالمئة ليصل إلى 1.1331 دولار. وكان قد بلغ 1.1473 دولار يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير شباط 2022.

وارتفع الدولار مقابل الين 0.08 بالمئة ليصل إلى 143.61 ين. وكان قد تراجع إلى 142.05 ين يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر أيلول.

وقال بلال حفيظ الرئيس التنفيذي لشركة ماكرو هايف في مذكرة اليوم الاثنين إن الدولار شهد انخفاضا بمقدار أربعة انحرافات معيارية خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف “عادة ما يشير هذا إلى انتعاش محتمل. ولكن إذا شهدنا تغييرا هيكليا في النظام، على غرار انهيار بريتون وودز في أوائل السبعينيات، فإن كل الرهانات ستكون خاسرة”.

وقال ترامب أمس الأحد إنه سيعلن عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، مضيفا إنه ستكون هناك مرونة مع بعض الشركات في هذا القطاع.

ومنح البيت الأبيض يوم الجمعة استثناء من الرسوم الجمركية الباهظة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى المستوردة بشكل كبير من الصين.

ومع ذلك، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أمس الأحد إن هذه الأجهزة ستواجه رسوما جمركية جديدة منفصلة إلى جانب أشباه الموصلات خلال الشهرين المقبلين.

وصعد الدولار 1.07 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليصل إلى 0.824 فرنك.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.61 بالمئة ليصل إلى 1.3159 دولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.16 بالمئة ليسجل 0.6295 دولار أمريكي، مواصلا مكاسبه التي تجاوزت أربعة بالمئة الأسبوع الماضي.

وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية 0.42 بالمئة ليصل إلى 7.312 دولار. وسجل أدنى مستوى قياسي له الأسبوع الماضي مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاعا حادا في صادرات الصين في مارس آذار، بعد أن سارعت المصانع إلى تصدير شحناتها قبل سريان أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 1.17 بالمئة ليصل إلى 84461 دولارا.