الخميس 22 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار على صفيح ساخن وسط قلق في الأسواق حيال استقلالية الاتحادي

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2025 7:25 صباحًا
الدولار.رويترز

الدولار.رويترز

A A A
طباعة المقال

لم يجد الدولار اتجاها واضحا يوم الخميس بعد أن فقد بعضا من قوته خلال الليل، إذ تسببت مخاوف من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الثقة في الأسواق الأمريكية.

ونفى ترامب التقارير التي أفادت بأنه يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال وجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن إقالة باول قبل انتهاء فترة ولايته في مايو أيار 2026 من شأنها تقويض مصداقية النظام المالي الأمريكي والدولار باعتباره عملة ملاذ آمن.

ينتقد ترامب باول منذ شهور بسبب عدم خفض أسعار الفائدة التي يقول إنها يجب أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل.

ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى تغيرا يذكر وسجل 98.384 بعد تراجعه 0.3 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 148.14 ين بعد انخفاضها 0.6 بالمئة خلال الليل.

وسجل اليورو 1.1632 دولار بانخفاض 0.01 بالمئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3409 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع
اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع.. ماذا في تفاصيله؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو: التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا كان "بالقوة لا بالطلبات"
جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)
إسرائيل تتهم جندياً بالتجسس لصالح إيران

الأكثر قراءة

حكمت الهجري
بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون
قوى الأمن الداخلي
بالأسماء… تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي