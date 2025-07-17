الدولار على صفيح ساخن وسط قلق في الأسواق حيال استقلالية الاتحادي

لم يجد الدولار اتجاها واضحا يوم الخميس بعد أن فقد بعضا من قوته خلال الليل، إذ تسببت مخاوف من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الثقة في الأسواق الأمريكية.

ونفى ترامب التقارير التي أفادت بأنه يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال وجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن إقالة باول قبل انتهاء فترة ولايته في مايو أيار 2026 من شأنها تقويض مصداقية النظام المالي الأمريكي والدولار باعتباره عملة ملاذ آمن.

ينتقد ترامب باول منذ شهور بسبب عدم خفض أسعار الفائدة التي يقول إنها يجب أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل.

ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى تغيرا يذكر وسجل 98.384 بعد تراجعه 0.3 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 148.14 ين بعد انخفاضها 0.6 بالمئة خلال الليل.

وسجل اليورو 1.1632 دولار بانخفاض 0.01 بالمئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3409 دولار.