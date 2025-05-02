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الدولار يتجه لثالث مكاسب أسبوعية وسط انحسار مخاوف الرسوم الجمركية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 2 - مايو - 2025 7:44 صباحًا
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

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يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعدما خففت مؤشرات على تقدم في محادثات واشنطن مع بعض شركائها التجاريين المخاوف بشأن الاستثمارات في أكبر اقتصاد في العالم.

وتعافى الدولار وسندات الخزانة والأسهم الأمريكية بعد انخفاضات حادة الشهر الماضي أثارتها مخاوف من أن تؤدي السياسات المتقلبة للرئيس دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية إلى حدوث ركود وتراجع الثقة في الأصول الأمريكية.

وتتجه الأنظار حاليا إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ولم يشهد مؤشر الدولار تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة ويتجه لتحقيق مكاسب 0.5 بالمئة في أسبوع تداول هادئ نسبيا بسبب العطلات. وجرى تداول الدولار عند 145.53 ين وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذي وصل إليه أمس الخميس.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر عند 1.1290 دولار، قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6396 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في شهرين.

ويترقب المتعاملون حاليا تقرير الوظائف غير الزراعية للحصول على مؤشرات حول موعد استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة. ويتوقع خبراء الاقتصاد في وول ستريت خلق 130 ألف وظيفة جديدة في الشهر الماضي.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء “وجهة نظرنا هي أن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة تحتاج إلى وقت ومزيد من البيانات لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم”.

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