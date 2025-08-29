الدولار يتجه لخسارة شهرية مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأميركية

استقر الدولار اليوم الجمعة لكنه يتجه للانخفاض اثنين في المئة خلال أغسطس آب مقابل العملات الرئيسية بسبب تزايد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، بالتزامن مع استمرار المخاوف إزاء استقلالية البنك.

واستقر اليورو عند 1.1677 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3474 دولار.

ومن المتوقع أن تختتم العملتان الشهر على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة مقابل العملة الأمريكية.

واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 146.975 ين.

وأثرت مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة المزيد من النفوذ على السياسة النقدية، بما في ذلك محاولات إقالة ليسا كوك من عضوية مجلس محافظي البنك المركزي، على الدولار.

وأقامت كوك دعوى قضائية تقول فيها إن ترامب لا يملك سلطة إقالتها من منصبها.

وتمثل هذه المعركة القانونية أحدث فصل في محاولات ترامب لإعادة تشكيل البنك المركزي بعد انتقاده المتكرر للبنك ورئيسه جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال رد فعل السوق على المعركة بين ترامب وكوك خافتا نسبيا، مع عمليات بيع طفيفة للدولار وبقاء تركيز المستثمرين في الأمد القريب منصبا على احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لس.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 86 بالمئة خفض الفائدة في سبتمبر أيلول، ارتفاعا من 63 بالمئة قبل شهر.

وقال فرانشيسكو بيسول خبير العملات الأجنبية لدى (آي.إن.جي) في مذكرة “زادت مخاطر تراجع الدولار بلا شك بينما لا تزال الأسواق مترددة في التكهن بما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي وتركز باستمرار على التطورات قصيرة الأجل المستندة إلى بيانات”.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي، المقرر نشره في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا بعد أن قدم نيل كويجلي رئيس بنك الاحتياطي النيوزيلندي استقالته، مشيرا إلى تداعيات التعامل مع الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي السابق هذا العام.

ووصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار بدعم من استمرار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة ونشاط سوق الأسهم المحلية.

وانخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف حيال التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات من الهند.