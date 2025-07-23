الدولار يتراجع أمام الين بعد إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان

تراجع الدولار أمام الين الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية.

وقال ترامب إن الاتفاق يشمل استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ورسوما بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية إلى أمريكا.

ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس\آب قبل فرض رسوم استيراد شاملة على الشركاء التجاريين، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن الإدارة الأمريكية مهتمة بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من اهتمامها بالتوقيت.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن ترامب سيتخذ هذا القرار.

شكلت حالة عدم اليقين بشأن الوضع النهائي للرسوم الجمركية على الصعيد العالمي عبئا كبيرا على سوق الصرف الأجنبي، مما دفع لتداول العملات في نطاق ضيق في معظم الأحيان، حتى مع صعود الأسهم في وول ستريت إلى مستويات مرتفعة جديدة.

وسجل مؤشر الدولار 97.423 منخفضا 0.4 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار أمام العملة اليابانية مسجلا 146.65 ين بعدما هبط 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

واستقر اليورو عند 1.1745 دولار، منخفضا بنسبة 0.1 بالمئة حتى الآن في آسيا.

ولم يتغير الجنيه الإسترليني كثيرا عند 1.35285 دولار.