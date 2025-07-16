الدولار يتراجع بعد نفي ترامب تقارير عن اعتزامه إقالة جيروم باول

تراجع الدولار لكنه ارتفع من أدنى مستوياته، اليوم الأربعاء، بعد أن نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير إخبارية أفادت بأنه يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن من المرجح أن يقيل ترامب رئيس مجلس الاحتياطي قريبا. وقال مصدر لرويترز أيضا إن ترامب منفتح على فكرة إقالة باول وإنه استطلع رأي بعض المشرعين الجمهوريين بشأن إقالة باول وتلقى ردا إيجابيا.

لكن ترامب قال إن التقارير غير صحيحة.

وقال الرئيس الأمريكي “أنا لا أستبعد أي شيء، لكنني أعتقد أن ذلك مستبعد للغاية إلا إذا اضطر إلى المغادرة بسبب الاحتيال”، في إشارة إلى انتقادات وجهها البيت الأبيض ومشرعون جمهوريون لتجاوز التكاليف في تجديد المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في واشنطن 2.5 مليار دولار.

وتؤثر إقالة باول قبل انتهاء ولايته في مايو أيار، في حال تنفيذها، بالسلب على الدولار إذ ستقوض مصداقية النظام المالي الأمريكي والدولار كعملة ملاذ آمن.

وقال خوان بيريز، المدير الأول للتداول في شركة مونيكس يو إس إيه في واشنطن “ما يمكن أن يُضعف قيمة الدولار، وما يمكن أن يدمر الثقة في الدولار تماما هو مهاجمة استقلالية وسلطة الاحتياطي الاتحادي بأي شكل من الأشكال”.

وانتقد ترامب باول على مدار أشهر لإحجامه عن خفض أسعار الفائدة التي يقول إنها يجب أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل.

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.25 بالمئة خلال اليوم عند 98.34، مع ارتفاع اليورو 0.3 بالمئة عند 1.1633 دولار.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل الين 0.7 بالمئة إلى 147.82. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.24 بالمئة إلى 1.3411 دولار.

قال فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات الأجنبية في آي.إن.جي في لندن إنه إذا أقال ترامب باول، فمن المحتمل أن تشهد الأسواق رد فعل سلبيا أكبر على الدولار.

وظلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة دون تغيير على غير المتوقع في يونيو حزيران إذ حدَّ ضعف قطاع الخدمات من تأثير الارتفاع في تكاليف السلع الناتج عن الرسوم الجمركية على الواردات، ما أدى إلى استقرار عام في مؤشر أسعار المنتجين.

وأظهر بيان أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في خمسة أشهر في يونيو حزيران وسط ارتفاع تكاليف بعض السلع، مما يشير إلى أن رسوم ترامب بدأت تؤثر على التضخم.

وقال إريك ثيوريت، خبير العملات الأجنبية في سكوشيا بنك في تورونتو “كان رد فعل الأمس على بيانات التضخم إيجابيا للغاية بالنسبة للدولار بشكل عام”.

ويواصل المستثمرون التركيز على الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب عندما يواجه عدد من الشركاء التجاريين رسوما تجارية أعلى.