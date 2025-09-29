الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يتراجع مع ترقب بيانات أمريكية واحتمال إغلاق حكومي

منذ 3 ساعات
الدولار.رويترز

الدولار.رويترز

A A A
طباعة المقال

اتخذ الدولار موقفًا دفاعيًا اليوم الإثنين قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي يُرتقب أن توضح مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية.

وتراجع الدولار 0.2% أمام الين ليصل إلى 149.24 ين، بعدما ارتفع بأكثر من 1% الأسبوع الماضي. كما صعد اليورو 0.15% إلى 1.1717 دولار، والجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.3418 دولار.

ويركّز المستثمرون على خطر توقف أنشطة حكومية اعتبارًا من الأربعاء، إذا فشل الكونغرس في إقرار تشريع التمويل قبل نهاية السنة المالية الحالية يوم الثلاثاء، ما قد يعرقل صدور بيانات حيوية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة.

وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن غياب بيانات الوظائف سيجعل من الصعب على الأسواق التعامل مع المستجدات، مضيفًا أن التوقعات تتركز على أن أي إغلاق محتمل لن يطول، وأن الأرقام ستصدر قبل اجتماع الفيدرالي المقرر في أكتوبر.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.15% إلى 0.6557 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5780 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يسعى لتفعيل خطة سلام لغزة خلال لقائه نتنياهو
أفراد من طاقم الطوارئ داخل موقع إطلاق نار-رويترز
هجوم مسلح وإحراق كنيسة في ميشيغان يودي بحياة 4 أشخاص
أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز
نيكي يتراجع بعد ارتفاع قياسي بينما سهم سوني المالية يقفز أكثر من 40%

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة نواف سلام
أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام
صور من موقع اغتيال حسن نصرالله
بالفيديو.. الاستخبارات الاسرائيلية تكشف عن تفاصيل اغتيال نصرالله للمرة الاولى
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني في بيروت مجددًا.. رسائل إيرانية تتحدى السيادة وتعيد رسم المشهد اللبناني