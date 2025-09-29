الدولار يتراجع مع ترقب بيانات أمريكية واحتمال إغلاق حكومي

اتخذ الدولار موقفًا دفاعيًا اليوم الإثنين قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي يُرتقب أن توضح مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية.

وتراجع الدولار 0.2% أمام الين ليصل إلى 149.24 ين، بعدما ارتفع بأكثر من 1% الأسبوع الماضي. كما صعد اليورو 0.15% إلى 1.1717 دولار، والجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.3418 دولار.

ويركّز المستثمرون على خطر توقف أنشطة حكومية اعتبارًا من الأربعاء، إذا فشل الكونغرس في إقرار تشريع التمويل قبل نهاية السنة المالية الحالية يوم الثلاثاء، ما قد يعرقل صدور بيانات حيوية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة.

وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن غياب بيانات الوظائف سيجعل من الصعب على الأسواق التعامل مع المستجدات، مضيفًا أن التوقعات تتركز على أن أي إغلاق محتمل لن يطول، وأن الأرقام ستصدر قبل اجتماع الفيدرالي المقرر في أكتوبر.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.15% إلى 0.6557 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5780 دولار.