الدولار يتراجع مقابل عملات رئيسية أخرى

انخفض الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى الأربعاء بعد أن عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الرهانات على سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة فيما قلص تحسن معنويات المخاطرة من جاذبية الدولار.

وقال فرانشيسكو بيسول خبير العملات في (آي.إن.جي) إن تحسن معنويات المخاطرة أمس الثلاثاء وخلال الليل شكل ضغطا على الدولار الذي كان يستفيد من تراجعها.

وأضاف “كانت الأرباح قوية جدا (أمس الثلاثاء)، وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز في التعاملات المبكرة، ولكننا شهدنا جلسة إيجابية على مدار اليوم. وأعتقد أن الدولار كان يجني بعض التدفقات الجيدة من تراجع معنويات المخاطرة، ولذلك أضعفه تحسن المعنويات فيما يبدو”.

وأضاف أن تزايد التفاؤل في الأسواق الأوروبية بشأن الوضع السياسي في فرنسا يدعم لليورو.

وارتفع اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.16265 دولار بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة، مدعوما باقتراح الحكومة الفرنسية بتعليق إصلاحات معاشات التقاعد.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة عند 98.843 بحلول الساعة 1104 بتوقيت جرينتش، مواصلا تراجعه 0.2 بالمئة عن الجلسة السابقة.

كان الين والدولار الأسترالي من أبرز العملات التي حققت أداء قويا، إذ واصل كلاهما التعافي من الانخفاضات الحادة مقابل الدولار الأسبوع الماضي.

وأشار محللون أيضا إلى الأوضاع غير المواتية‭‭ ‬‬التي نتجت عن قرار بكين تثبيت اليوان عند مستوى 7.1 مقابل الدولار الذي يحظى بمتابعة وثيقة للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وارتفع الدولار الاسترالي الحساس للمخاطر على الرغم من الخلاف الجمركي المتصاعد بين بكين وواشنطن.

وصعد الين حتى مع اشتداد حالة عدم اليقين بشأن من سيصبح رئيس وزراء اليابان المقبل، إذ ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن التصويت البرلماني الذي كان من المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء المقبل قد يتأجل وسط خلافات سياسية.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.33 بالمئة إلى 1.3363 دولار، متعافيا من تراجعه أمس الثلاثاء عندما أظهرت البيانات الرسمية تباطؤا في زيادة الأجور.

وصعدت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، فارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بفضل سلسلة من الأرباح الإيجابية من شركات كبرى.

وقال بيسول “إذا كانت الأرباح جيدة سواء كانت في أوروبا أو الولايات المتحدة، فإنها تميل إلى إضعاف الدولار”.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الأسواق تتوقع حاليا خفضا ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الاتحادي يومي 28 و29 أكتوبر تشرين الأول، وآخر في الاجتماع التالي في ديسمبر كانون الأول، تليه ثلاثة تخفيضات أخرى العام المقبل.

وساهم الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في تهدئة التوتر أمس الثلاثاء عندما قال لشبكة (سي.إن.بي.سي) إنه لا تزال هناك خطة للقاء الرئيس دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 151.37 ين، وتراجع في وقت سابق عند 150.9 . وانخفض 0.1 بالمئة إلى 7.123 يوان في التعاملات الخارجية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة عند 0.652 دولار بعد أن انخفض 0.5 بالمئة في أمس، عندما لامس أدنى مستوى له منذ 22 أغسطس آب عند 0.64405 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5729 دولار، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.56839 دولار أمس.