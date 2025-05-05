الدولار يتراجع والاحتياطي الفيدرالي يستعد لتثبيت الفائدة

تراجع الدولار مرة أخرى اليوم الاثنين مع امتداد الصعود الكبير في قيمة نظيره التايواني إلى دول أخرى، مما أثار تكهنات باستعداد بعض الدول الآسيوية لإجراء عمليات إعادة تقييم للحصول على تنازلات تجارية من الولايات المتحدة.

ارتفع الدولار التايواني بأكثر من 3 بالمئة إلى 29.618 مقابل الدولار الأمريكي، معززا بذلك قفزة قياسية بلغت 4.5 بالمئة يوم الجمعة جعلته يصل إلى أعلى مستوى في عامين.

ونفى البنك المركزي التايواني وجود أي ضغوط من البيت الأبيض لرفع قيمة بعض العملات الآسيوية في إطار صفقة تجارية، ومع ذلك فإن الأسواق تتأهب لأي تحول قد يطرأ.

بلغ اليوان الصيني أعلى مستوى له في ما يقرب من ستة أشهر عند 7.1980 مقابل الدولار، حيث يعتقد المستثمرون أن بكين قد تطلق العنان لعملتها للارتفاع في إطار محادثات التجارة الصينية الأمريكية، على الرغم من أن المفاوضات لا تزال تبدو بعيدة الاحتمال.

وفي حين أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن بكين تدرس عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن رسوم ترامب الجمركية البالغة 145 بالمئة، لا يزال التباين بين الجانبين كبيرا.

وفي مقابلة تلفزيونية بُثّت أمس الأحد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أنه لن يحاول إقالة جيروم باول من منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء ولايته في مايو أيار 2026، لكنه وصف باول بأنه “متصلب تماما” مكررا الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على أسعار الفائدة كما هي بعد تقرير قوي للوظائف لشهر مارس آذار.

وقال مايكل فيرولي كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى بنك جي بي مورجان “لا يترك تقرير العمل مجالا للشك في أن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة ستُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، وقد أصبح سقف التخفيض أعلى الآن لشهر يونيو”.

وأضاف “في ظلّ حالة الضبابية الكبيرة، ومع وجود مخاطر مُتعددة الجوانب على هذا التفويض المزدوج، ستُفضّل لجنة الاحتياطي الاتحادي التحلّي بالصبر حتى تتضح التوقعات بشكل أكبر”.

وتشير الأسواق الآن إلى أن احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو حزيران تبلغ 37 بالمئة فقط، انخفاضا من 64 بالمئة قبل شهر.

ارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1333 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 1.1266 دولار، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 99.717.

وانخفض الدولار 0.4 بالمئة إلى 144.21 ين ياباني مبتعدا عن أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند حوالي 145.91.

في أستراليا، حافظ الدولار الأسترالي على قوته في أعقاب انتخابات يوم السبت التي شهدت فوز أنتوني ألبانيزي، مرشح حزب العمال، بولاية ثانية تاريخية كرئيس للوزراء.

وارتفع الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.6466 دولار ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر بعد أن عزز تقرير الوظائف الأمريكي شهية المخاطرة عالميا.