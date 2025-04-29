الدولار يتعافى جزئياً وسط إشارات متضاربة في الحرب التجارية

تعافى الدولار اليوم الثلاثاء بصعوبة بالغة من خسائره الفادحة مع عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين بشأن ما إذا كان هناك تهدئة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع تلميح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن المسؤولية تقع على الصين فيما يتعلق ببدء المفاوضات.

وقال بيسنت في مقابلة أمس الاثنين إن الأمر متروك للصين للتهدئة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وذلك في أحدث إشارة ضمن سلسلة من الإشارات المتضاربة بشأن التقدم في محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تقدما تحقق وعلى أنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن بكين نفت مثل هذه التأكيدات.

ودفع هذا الارتباك المستثمرين لبيع الدولار، إذ انخفض بشكل حاد مقابل عملتي الملاذ الآمن، الين والفرنك السويسري، في الجلسة الماضية.

وكافحت العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء لاستعادة ما خسرته، وارتفعت 0.48 بالمئة مقابل الفرنك السويسري لتصل إلى 0.8238 فرنك، وصعدت 0.27 بالمئة إلى 142.41 ين.

وتراجعت التداولات بسبب عطلة في اليابان.

وتلقت المعنويات دعما طفيفا من أخبار ذكرت أن إدارة ترامب ستتحرك لتقليص تأثير الرسوم الجمركية على السيارات اليوم الثلاثاء.

وقالت كارول كونج، خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي “نظرا للإشارات المتضاربة، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق غير مرجح للغاية في الأمد القريب، وربما تستعد الصين لحرب تجارية طويلة الأمد”.

وأضافت “بشكل عام، فإن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية فوضوية للغاية، والأسواق بالتأكيد لا تحب ذلك، لكن هناك بالفعل بعض التفاؤل المتزايد بأن أسوأ ما في الحرب التجارية انتهى”.

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تذكر على تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بدا أن الجانبين خففا من حدة مواقفهما في الأيام القليلة الماضية، مع إشارة إدارة ترامب إلى انفتاحها على خفض الرسوم الجمركية وإقدام الصين على إعفاء بعض السلع الأمريكية من رسومها البالغة 125 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.34 بالمئة إلى 1.1383 دولار، لكنه ظل على المسار الصحيح لتحقيق أكبر مكسب شهري مقابل الدولار في أكثر من عامين مع فرار المستثمرين من الأصول الأمريكية والبحث عن بدائل في أوروبا.

وحوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.3399 دولار.

واستقر مؤشر الدولار عند 99.25 مقابل سلة من العملات، بعد أن انخفض 0.6 بالمئة قبل يوم. ومع ذلك، يتجه مؤشر الدولار نحو أسوأ انخفاض شهري له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022 عند 4.7 بالمئة.

وانخفض الدولار الكندي بأكثر من 0.2 بالمئة إلى 1.3863 مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد فوز الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني في الانتخابات التي جرت في البلاد أمس الاثنين، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية التي كان يريدها لمساعدته في التفاوض على الرسوم الجمركية مع ترامب.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “إذا كان هناك شيئان لا يحبهما المستثمرون، فهما حالة الضبابية وحكومات الأقلية. والآن أصبح لدى المستثمرين كلا الأمرين”.

وأضاف “مع احتمال صعوبة إقرار التشريعات، ربما يعني ذلك أن مفاوضات التجارة ستكون أقل سلاسة. وهذا لا يعني أنها كانت ستكون سلسة أصلا”.

ويستعد المستثمرون أيضا لأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي قد تقدم بعض المؤشرات المبكرة حول ما إذا كانت الحرب التجارية التي يشنها ترامب تؤثر على الولايات المتحدة.

وسيكون تقرير الوظائف المقرر صدوره يوم الجمعة مهما للأسواق. وقبل ذلك، ستصدر أرقام النمو الأولية للربع الأول وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقالت كونج من بنك الكومنولث الأسترالي “أعتقد أن البيانات الاقتصادية الأمريكية ستتدهور بالتأكيد بشكل أكبر”.

وأضافت “عندما تصدر البيانات الاقتصادية الضعيفة، أرجح أنها ستؤثر سلبا على الدولار لأنني أعتقد أن المستثمرين ينظرون إلى الدولار حاليا على أنه عملة ملاذ آمن أقل موثوقية. في الواقع، أعتقد أنه يجري تداوله كعملة مخاطرة”.

فيما ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6450 دولار، قبل أن يتخلى عن بعض تلك المكاسب ليجري تداوله منخفضا 0.27 بالمئة عند 0.6415 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة ليصل إلى 0.5952 دولار أمريكي.