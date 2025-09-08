الدولار يتعثر متأثراً بتوقعات أسعار الفائدة

واصل الدولار تراجعه اليوم الاثنين في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف، يوم الجمعة، الذي عزز فرض خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، حتى مع تراجع الين بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أمس الأحد استقالته من منصبه.

وفي أوروبا، لم يُظهر اليورو رد فعل يذكر على الأنباء التي أفادت بأن البرلمان الفرنسي صوت اليوم الإثنين على الإطاحة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو.

وأسقط البرلمان الحكومة بسبب خططها لخفض الدين الفرنسي المتضخم، مما أغرق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أزمة سياسية.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.1751 دولار.

وقال المحللون إن نتيجة التصويت كانت متوقعة.

وفي اليابان، قال إيشيبا أمس الأحد إنه سيتنحى عن منصبه، مما ينذر بفترة طويلة من عدم اليقين بشأن السياسات في رابع أكبر اقتصاد في العالم، وهي أكثر الدول الصناعية استدانة.

ودفع ذلك الين إلى الانخفاض. وبحلول منتصف التعاملات الصباحية، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة فقط مقابل العملة اليابانية عند 147.695، بعد أن ارتفع إلى 0.8 بالمئة خلال اليوم.

لكن ظل اهتمام السوق معلقا بقوة على الدولار بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة تراجع نمو الوظائف غير الزراعية، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيستأنف خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في بانوكبيرن فوركس في نيويورك “لا تزال القوة الدافعة في سوق الصرف الأجنبي هي الدولار والتطورات الأمريكية”.

وأظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية تراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس آب وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 4.3 بالمئة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى 97.51، بعد أن تراجع بأكثر من 0.5 بالمئة يوم الجمعة.

ونزل الدولار إلى أدنى مستوى له أمام الفرنك السويسري منذ 24 يوليو تموز وذلك بنسبة 0.5 بالمئة إلى 0.7937 فرنك.

وتراجع الين مقابل اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.

ويركز المستثمرون أيضا على احتمال أن يحل محل إيشيبا الياباني أحد المدافعين عن سياسة مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل سانا تاكايشي المخضرم في الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي انتقد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.3545 دولار، بعد أن ارتفع بأكثر من 0.5 بالمئة يوم الجمعة.