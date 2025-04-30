الدولار يرتفع بعد تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية اليوم الأربعاء بعد تقرير أظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول من العام الجاري بوتيرة أسوأ من توقعات السوق لكنها أفضل من التقديرات المتشائمة لدى بعض أكبر البنوك الأمريكية.

وأشارت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في تقرير مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إلى أن الناتج انخفض 0.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، تحت وطأة تدفق السلع المستوردة التي جلبتها شركات لتفادي ارتفاع التكاليف بسبب سياسة الرسوم الجمركية.

وأظهرت البيانات أن الواردات قفزت 41.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة خلال الربع. وفي المقابل، توقع جولدمان ساكس انكماشا بما يعادل 0.8 بالمئة، فيما توقع جيه.بي.مورجان أيضا انكماش الاقتصاد 1.75 بالمئة.

وجاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بعد ارتفاعه 2.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

ومع ذلك استمرت الزيادة في إنفاق المستهلكين لكن بوتيرة قليلة. ونما إنفاق المستهلكين على الخدمات، وخاصة الرعاية الصحية، بما يعادل 2.4 بالمئة في الربع الأول.

وقال أوليفر بورش، نائب الرئيس والمستشار في شركة ويلثسباير أدفايزرز “من المهم إدراك أن جانبا كبيرا من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الزيادة الحادة في الواردات”.

وعقب صدور البيانات ارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.3 بالمئة إلى 142.77 ين، وانخفض اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1343 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.3340 دولار. وخلال أبريل نيسان ارتفعت العملة البريطانية 3.3 بالمئة في أكبر صعود لها مقابل الدولار منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023.