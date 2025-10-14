الدولار يرتفع مع انحسار القلق من تصعيد تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين

سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء بعد أن هدأت المخاوف من تجدد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لهجته الحادة بشأن الرسوم الجمركية، في خطوة أعادت الأمل إلى الأسواق بإمكانية تهدئة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وجاءت تداولات العملات أكثر استقراراً في مستهل الجلسة الآسيوية، بعد اضطرابات يوم الجمعة الماضي حين أعلن ترامب بشكل مفاجئ فرض رسوم إضافية بنسبة 100 بالمئة على الواردات الصينية، قبل أن يخفف من موقفه مطلع الأسبوع الحالي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن ترامب ما زال يعتزم لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية أواخر الشهر الجاري، وهو ما دعم توقعات التوصل إلى تفاهم يحد من التوترات التجارية.

وبفضل هذه الأجواء الإيجابية، حافظ الدولار على مكاسبه، إذ ظل اليورو دون مستوى 1.16 دولار عند 1.1566 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.3328 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.5714 دولار.

وأوضح هومين لي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في بنك لومبارد أودييه، أن “الجانبين يسعيان لإيجاد مخرج يجنّبهما التصعيد المكلف، فكل طرف يدرك أن تجاهل نفوذ الآخر ليس خياراً عملياً”.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.04 بالمئة إلى 99.34 نقطة. كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6516 دولار، فيما انخفض الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 152.57 ين للدولار.