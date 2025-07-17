الدولار يرتفع مع ترقب مستقبل باول والين يتراجع قبل انتخابات اليابان

سجل الدولار ارتفاعا واسع النطاق اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لأحدث تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بينما أثرت المخاوف إزاء انتخابات شديدة الأهمية في اليابان على الين.

وصعد الدولار 0.44 بالمئة مقابل اليورو ليعود إلى حد كبير إلى المستوى الذي كان عليه قبل ارتفاعه في وقت متأخر من أمس الأربعاء وسط مخاوف المستثمرين من أن إقالة باول قبل انتهاء ولايته في مايو أيار 2026 قد تقوض الثقة في النظام المالي الأمريكي.

وقال ترامب إنه لا يعتزم إقالة باول لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال وجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة.

وقال فرانسيسكو بيسول محلل سوق الصرف الأجنبي لدى (آي.إن.جي) “رغم تغير اتجاه التحرك الذي جرى أمس، بقي تداول اليورو مقابل الدولار فوق مستوى 1.1600 في وقت مبكر من صباح اليوم، أي أعلى بنحو 0.5 بالمئة من المستويات قبل أن تؤثر التصريحات عن باول في الأسواق”.

لكن منذ ذلك الحين، عاد اليورو إلى المستويات التي كان يتم تداوله عندها قبل ارتفاعه أمس وهو الوضع الذي قال بيسول إنه يظهر استعداد الأسواق لتغيير اتجاه تحرك الأمس تماما.

في الوقت ذاته، تصاعدت المخاوف إزاء انتخابات محورية في اليابان واتفاق للتجارة لا يزال بعيد المنال مع الولايات المتحدة لتجنب زيادة الرسوم الجمركية.

تراجعت قيمة العملة اليابانية قليلا عن أدنى مستوياتها في عام مقابل اليورو والذي لامسته أمس إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن ائتلاف رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا قد يفقد أغلبيته في مجلس الشيوخ.

انخفض الين 0.6 بالمئة ليبلغ 148.73 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثالث من أبريل نيسان في الجلسة السابقة.

وتراجعت العملة اليابانية 0.1 بالمئة لتصل إلى 172.27 لليورو بعد أن لامست 173.24 أمس، وهو أدنى مستوياتها منذ 12 يوليو تموز 2024.

وبالنسبة للعملات الأخرى، انخفض الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليبلغ 1.3395 دولار، وتراجع الدولار الأسترالي بعد أن جاءت بيانات الوظائف دون التوقعات وبلغت معدلات البطالة مستويات عالية لم تشهدها البلاد منذ أواخر 2021.

انخفض الدولار الأسترالي واحدا بالمئة ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.646 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.54 بالمئة ليصل إلى 0.59140 دولار أمريكي.