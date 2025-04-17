الدولار يستعيد زخمه واليورو يتراجع بعد خفض المركزي الأوروبي للفائدة

ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد خسائر متتالية مني بها في الآونة الأخيرة أمام عملات كبرى بينما تراجع اليورو قليلا بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي قرار خفض الفائدة للمرة السابعة في عام.

واستقر الدولار إلى حد كبير هذا الأسبوع وتحرك في نطاق ضيق مقابل العملة الأوروبية الموحدة بعد انخفاضات كبيرة الأسبوع الماضي بضغط من مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية ونقل مستثمرين أموالهم إلى الخارج.

ويترقب المتعاملون ما ستسفر عنه مناقشات بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين لاستشفاف مؤشرات قد تضفي بعض الوضوح على أهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتوجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني للبيت الأبيض اليوم الخميس لمناقشة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الاتحاد الأوروبي مع ترامب كما دعا وزير الخزانة الأمريكي وزير المالية في كوريا الجنوبية إلى واشنطن لإجراء محادثات الأسبوع المقبل.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأقل مستوى منذ أواخر 2022 سعيا لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو الذي يواجه صعوبات بالفعل والذي سيتلقى ضربة قوية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقالت كريستين كوندبي-نيلسن محللة سوق الصرف الأجنبي في دانسك بنك “ميل للتيسير. تحول التركيز إلى مخاطر هبوط توقعات النمو بدلا من مخاطر صعود التضخم”.

وهبط اليورو في أحدث التعاملات 0.35 بالمئة إلى 1.1358 دولار لكنه متماسك قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات بلغه يوم الجمعة وهو 1.1473 دولار.

وصعد الدولار مقابل الين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 142.24 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 141.60 وهو أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر أيلول.

ومن المتوقع أن تتراجع كميات وأحجام التداول قبل الجمعة العظيمة التي ستشهد إغلاق أغلب الأسواق الأمريكية لكن باقي أسواق الصرف الأجنبي ستظل مفتوحة.

وارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري 0.55 بالمئة إلى 0.817.

لكن الدولار النيوزيلندي صعد 0.51 بالمئة إلى 0.5964 دولار أمريكي بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول.

كما زاد الدولار الأسترالي 0.22 بالمئة إلى 0.6383 دولار أمريكي. وأظهرت بيانات تعافيا في التوظيف بأستراليا في مارس آذار.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات 0.07 بالمئة إلى 1.3249 دولار.

وارتفعت بتكوين 0.29 بالمئة إلى 84540 دولارا.