الدولار يسجل ارتفاعاً طفيفاً أمام اليورو بعد تلميح باول إلى خفض أسعار الفائدة

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام اليورو اليوم الاثنين اليورو بعد وصوله إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع، نتيجة تحول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول نحو تيسير السياسة النقدية والتي كانت وراء تراجع الدولار بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

ارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل اليورو ليصل إلى 1.1699 دولار لكل يورو ، لكنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1.174225 دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ 28 يوليو تموز.

وصعد الدولار أيضا 0.1 بالمئة أمام الجنيه الاسترليني إلى 1.3502 دولار لكل جنيه بعد انخفاض بنسبة 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة، وزاد 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 147.46 ين، ليستعيد جزءا من خسارته السابقة التي بلغت واحدا بالمئة يوم الجمعة.

أما الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر عملة حساسة للمخاطر، فقد ارتفع مؤقتا إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع عند 0.6523 دولار ثم تراجع قليلا إلى 0.6484 دولار، بعد أن قفز 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

جاء ذلك بعد خطاب ألقاه باول في مؤتمر جاكسون هول السنوي يوم الجمعة، حيث ألمح إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد إذا استمرت المخاطر على سوق العمل أو تباطأ النمو الاقتصادي.

وقال باول “المخاطر السلبية على العمالة في ارتفاع، وإذا تحققت هذه المخاطر، فقد يحدث ذلك بسرعة”.

ويتوقع المتداولون الآن بنسبة 80 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر أيلول مع توقع خفض إجمالي قدره 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وفق بيانات بورصة لندن.

وكانت التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر أيلول قد ارتفعت في بداية الشهر بعد صدور تقرير وظائف ضعيف بشكل غير متوقع، لكن ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع وقوة بيانات النشاط التجاري دفعت الأسواق لتخفيف توقعاتها قبل مؤتمر جاكسون هول.