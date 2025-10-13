الدولار يصعد بعد تراجع حدة التوتر التجاري مع الصين

ارتفع الدولار اليوم الاثنين مقابل عملات رئيسية بعد أن أدى تراجع، في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصعيدية، إلى تخفيف حدة التوتر التجاري المحتدم مع الصين، في حين تسببت التطورات السياسية في فرنسا واليابان في هبوط اليورو والين.

وصعد الدولار 0.78 بالمئة إلى 0.805 فرنك سويسري بعد أن هبط في الجلسة السابقة عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية تبلغ 100 بالمئة على الصين.

وأعاد ذلك إلى الأذهان موجة القلق التي صاحبت إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة في أبريل نيسان، وأدى إلى موجة بيع في الأسهم والعملات المشفرة يوم الجمعة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.27 بالمئة إلى 99.32 في أحدث التعاملات، ليتعافى من خسائر تكبدها الجلسة السابقة.

وبعد الإعلان يوم الجمعة عن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمئة، قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أمس الأحد “لا تقلقوا على الصين. ستكون الأمور على ما يرام… الرئيس (الصيني) شي الذي يحظى باحترام كبير…لا يريد الكساد لبلاده، ولا أنا أيضا. تريد الولايات المتحدة مساعدة الصين، لا إيذاءها”.

وعبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الاثنين عن ثقته في إمكانية “تهدئة” المواجهة بين البلدين مما حد من بعض مكاسب الدولار.

وتجاهلت الأسواق الأوروبية على نطاق واسع إعلان الرئاسة الفرنسية أمس الأحد عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو وإعادة تعيين رولان ليسكور، الحليف الوثيق للرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرا للمالية.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.43 بالمئة إلى 1.1564 دولار بعدما تقدم أمام الدولار في الجلسة السابقة.

وزاد الدولار 0.81 بالمئة مقابل العملة اليابانية ليسجل 152.36 ين منخفضا. وكان التداول محدودا بسبب عطلة رسمية في اليابان.

وتقيم الأسواق مصير الزعيمة الجديدة للحزب الديمقراطي الحر ساناي تاكايتشي، بعد انسحاب حزب كوميتو من الائتلاف الحاكم يوم الجمعة مما وجه ضربة موجعة لآمالها في أن تصبح أول رئيسة وزراء لرابع أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يميل إلى تحقيق مكاسب في وجود مخاطر،0.65 بالمئة إلى 0.6511 دولار أمريكي، مما جعله أفضل العملات الرئيسية أداء مقابل الدولار اليوم.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة ليسجل 1.3324 دولار. وتراجع الدولار أمام العملة الصينية في المعاملات الخارجية 0.14 بالمئة إلى 7.137 يوان.

وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت عملة بتكوين 0.60 بالمئة لتصل إلى 114375.22 دولار أمريكي، في حين انخفضت عملة الإيثيريوم 0.54 بالمئة لتسجل 4120.42 دولار أمريكي.