الدولار يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف تجارية

منذ ساعة واحدة
الدولار.رويترز

اقترب الدولار من تكبد خسائر أسبوعية مقابل الفرنك السويسري والين، وسط مخاوف من التوتر التجاري والقلق بين بعض البنوك الإقليمية الأمريكية.
وأدى إغلاق الحكومة الفيدرالية إلى تعطيل إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية، مما زاد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الفرنك منذ منتصف سبتمبر، فيما بدد الين مكاسبه السابقة بعد تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا حول إمكانية رفع أسعار الفائدة.
وتراجع الدولار 0.08% إلى 0.7925 فرنك، فيما انخفض اليورو 0.17% إلى 1.16678 دولار، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية مقابل الدولار منذ تسعة أسابيع.
كما استقر الدولار عند 150.49 ين، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3433 دولار، مع توجه العملات الأخرى لتحقيق مكاسب أسبوعية مقابل العملة الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

