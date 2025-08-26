الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يهبط أمام سلة العملات.. والعملات المشفرة تواصل تقلباتها

منذ ساعتين
الدولار.رويترز

الدولار.رويترز

A A A
طباعة المقال

تخلى الدولار عن مكاسبه في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 98.187 بعدما أعلن ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قرار إقالة كوك.

وجاء هذا التراجع بعدما سجلت العملة الأمريكية أمس الاثنين أكبر مكاسب يومية لها في أربعة أسابيع.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة محللي الاستثمار لدى ساكسو ماركتس في سنغافورة “لا تشعر الأسواق بالذعر، لكنها تعيد حساباتها. قرار خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر يبدو أكثر احتمالا بعد إقالة كوك”.

وأضافت “لكن الأمر لا يقتصر على خفض الفائدة، بل يتعلق أيضا باستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي والمخاطر المؤسسية المتزايدة في الولايات المتحدة”.

وتشكل خطوة ترامب غير المسبوقة تصعيدا حادا في معركته مع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي ينتقده الرئيس بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة، كما أنها تزيد من مخاوف المستثمرين حيال استقلالية البنك المركزي.

وجرى تداول الدولار عند 147.18 ين، بارتفاع 0.4 بالمئة مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية جلسة التداول السابقة في الولايات المتحدة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة في التعاملات الآسيوية وسجل في أحدث تعاملات 1.1650 دولار، فيما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3483 دولار.

وسجل الدولار الأسترالي 0.64915 دولار أمريكي، مرتفعا 0.15 بالمئة في التعاملات المبكرة.

أما العملات المشفرة فتأرجحت بين المكاسب والخسائر بعد معاملات متقلبة على مدار أيام. وتراجعت عملة بيتكوين 0.2 بالمئة وتتجه إلى تسجيل خسائر لليوم الرابع على التوالي، بينما انخفضت عملة إيثر 0.1 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البنتاغون
ترامب يعلن دراسة تغيير اسم "وزارة الدفاع" الأمريكية إلى "وزارة الحرب"
الشرطة الأسترالية
غزة تحت القصف
من رسوم جرافيتي إلى حرائق متعمدة.. تطور الهجمات المعادية للسامية في أستراليا خلال عامين
خدمة البريد الأسترالي
بعد سويسرا وألمانيا واليابان.. أستراليا تنضم لشركات البريد التي علقت شحناتها لأمريكا

الأكثر قراءة

علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش