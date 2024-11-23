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الدول الغنية تدعم رفع مبلغ اتفاق كوب29 إلى 300 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
قمة المناخ كوب29 في باكو. رويترز

قمة المناخ كوب29 في باكو. رويترز

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قالت مصادر لرويترز اليوم السبت إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولا غنية أخرى وافقت خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية أمس الجمعة اقتراحا صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضا.

كما حددت مسودة الاتفاق أيضا هدفا أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل مواجهة تداعيات تغير المناخ بحلول عام 2035، وهو ما يشمل التمويل من جميع المصادر الحكومية والخاصة.

ويتماشى الهدف مع توصية من خبراء اقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى تريليون دولار على الأقل سنويا بحلول نهاية العقد.

لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين التعهدات الحكومية والخاصة قد يكون صعبا.

ومن المفترض أن تختتم قمة المناخ في مدينة باكو المطلة على بحر قزوين بنهاية اليوم الجمعة. لكن مؤتمرات المناخ (كوب) السابقة اعتادت على الاستمرار لوقت إضافي.

    المصدر :
  • رويترز

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