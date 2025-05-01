الذهب عند أدنى مستوى منذ منتصف أبريل وسط تفاؤل تجاري عالمي

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس بالتزامن مع عطلة في الصين، أكبر مستهلك للمعدن، ومع تراجع التوتر التجاري في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 3216.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 أبريل نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وسجلت الأسعار الأسبوع الماضي مستوى غير مسبوق بلغ 3500.05 دولار للأوقية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 3226.90 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قد تبرم اتفاقيات تجارية مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان في إطار سعيه لتحويل سياسته الجمركية إلى اتفاقيات تجارية.

وذكر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لوسيلة إعلام رسمية صينية أن الولايات المتحدة تواصلت مع بكين لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة.

وأغلقت الأسواق في الصين من الأول من مايو أيار وحتى الخامس من مايو أيار بمناسبة عطلة عيد العمال.

وقالت شركة تي.دي سيكيوريتيز في مذكرة إن “الذهب تأثر بسبب نقص السيولة الناجم عن العطلات في الصين”.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول واستقرار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وتترقب السوق حاليا تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة والضبابية الجيوسياسية من جاذبية الذهب غير المدرة للعائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 954.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 941.14 دولار.