الذهب عند أعلى مستوى له في ظل تراجع الدولار

لامس الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الاثنين في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3361.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش،.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3375.90 دولار.

وصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وعادت طائرة بوينج 737 ماكس كانت مخصصة لشركة طيران صينية إلى الولايات المتحدة أمس في ظل تصاعد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية الأمريكية، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين الرائدة في هذا القطاع.

وارتفع الذهب الذي عادة ما ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم بأكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.20 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.20 دولار.