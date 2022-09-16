الذهب نحو أكبر خسارة أسبوعية خلال شهرين بسبب انتعاش الدولار

اتجهت أسعار الذهب (الجمعة 16-9-2022) صوب تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ شهرين تقريبا، وسط صعود الدولار وتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1660.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1356 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020 عند 1653.10 دولار. وانخفضت الأسعار بنسبة ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1670.40 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو، إن الذهب لا يستفيد على الإطلاق على الرغم من مخاطر الركود المتزايدة في الولايات المتحدة بعد البيانات الاقتصادية الأحدث، وذلك وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار.

وأشار إلى أنه “لا يُنظر إليه حتى كملاذ آمن”. يأتي هذا بينما يتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 19.04 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.8 بالمئة إلى 888.64 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2100.16 دولار.