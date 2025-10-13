الذهب يتجاوز 4100 دولار لأول مرة والفضة تسجل مستوى قياسياً جديداً

تجاوز الذهب حاجز 4100 دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم الاثنين، ليسجل مستوى قياسيا جديدا مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن عقب تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وقفزت الفضة أيضا لأعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 4099.55 دولار للأوقية بعد أن سجل 4103.58 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول ثلاثة بالمئة إلى 4120.10 دولار.

وارتفع الذهب الذي لا يدر عائدا 56 بالمئة منذ بداية العام وتخطى حاجز 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى الأسبوع الماضي، مدفوعا بالضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، إلى جانب الشراء القوي من جانب البنوك المركزية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بين عوامل أخرى.

وقال جيفري كريستيان الشريك الإداري في (سي.بي.إم جروب) “تحدث الارتفاعات في أسعار الذهب والفضة عندما يشعر المستثمرون بالقلق بشأن حالة العالم، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي”، مضيفا أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية تدعم الأسعار أيضا.

وأعاد ترامب يوم الجمعة إشعال الحرب التجارية الأمريكية الصينية لينهي هدنة غير مستقرة بين أكبر اقتصادين عالميا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 97 بالمئة أن يُقدم مجلس الاحتياطي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول وبنسبة 100 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

ويتوقع المحللون في بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال الآن وصول الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026، في حين رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته إلى متوسط 4488 دولارا للأونصة في العام المقبل.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 51.95 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى 52.07 دولار في وقت سابق من الجلسة، مدفوعة بالعوامل ذاتها التي تحرك الذهب وشح المعروض في السوق الفورية.

ومن الناحية الفنية، بلغ مؤشر القوة النسبية للذهب 80 وللفضة 83، مما يشير إلى أن المعدنين سجلا إقبالا مبالغا فيه على الشراء.

وارتفع البلاتين 4.6 بالمئة إلى 1660.57 ‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 5.4 بالمئة إلى 1482 دولارا.