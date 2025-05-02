الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين وسط تراجع الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لانحسار التوترات التجارية.

وينصب تركيز السوق حاليا على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3240.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن النفيس بأكثر من اثنين بالمئة منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن، في أكبر هبوط أسبوعي منذ أواخر فبراير شباط.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3248.80 دولار.

وذكر حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تابع لوسائل إعلام حكومية صينية أن الولايات المتحدة تواصلت مع الصين سعيا لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والبالغة 145 بالمئة، مما يعني على الأرجح انفتاح بكين على المفاوضات.

وتترقب الأسواق حاليا تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.

ولا تزال الأسواق الصينية مغلقة في عطلة عيد العمال، ومن المقرر أن يستأنف التداول الثلاثاء السادس من مايو أيار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.47 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 966.08 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 943.50 دولار.