الذهب يتجه لثامن ارتفاع أسبوعي بفضل الطلب القوي على الملاذ الآمن

تعافت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، من خسائر مبكرة وتتجه صوب تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، بينما حومت الفضة قرب مستوى قياسي مرتفع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى3992.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0919 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند4059.05 أمس الأربعاء. وارتفع المعدن النفيس 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.8 بالمئة إلى 4005.30 دولار.

وعادة ما يُنظر للذهب، الذي لا يدر عوائد، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين

وقال أليكس إبكاريان مدير العمليات في أليجانس جولد “في ظل هذه الأوضاع، يمثل الذهب البديل الأقوى للدولار ومقياسا حقيقيا للثقة في النظام المالي العالمي”.

وارتفع سعر الفضة 3.7 بالمئة إلى 50.95 دولار للأوقية بعد يوم واحد من ملامستها مستوى قياسيا مرتفعا عند 51.22 دولار. وصعدت 76 بالمئة منذ بداية العام.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في الوقت نفسه، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول عن أن صانعي السياسة منفتحون على خفض أسعار الفائدة للتعامل مع مخاطر سوق العمل، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن التضخم.

ولا يزال المستثمرون يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1628.94 دولار، وزاد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1438.47 دولار.