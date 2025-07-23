الذهب يتراجع بعد الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع انحسار حالة الضبابية في السوق بعد الإعلان عن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، وارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 وسط قوة الطلب في القطاع الصناعي ونقص المعروض.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3412.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1351 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 16 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.7 بالمئة إلى 3421.50 دولار.

وقال نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق لدى ترادو دوت كوم “الاتفاقيات التجارية، كتلك المبرمة بين الولايات المتحدة واليابان، تُخفف من حدة المخاوف إزاء الاقتصاد الكلي، وقد تُضعف الطلب على الملاذات الآمنة. وقد يؤدي هذا إلى استمرار أحدث تقلبات في أسعار الذهب”.

وأبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء اتفاقا مع اليابان يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، وهو أهم اتفاق تتفاوض عليه إدارة ترامب منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية في أبريل نيسان.

وقال تزابوراس إنه مع ذلك فإن التوقعات طويلة المدى لا تزال في صالح الذهب.

ويميل الذهب، الذي يعتبر من أصول الملاذ الآمن، إلى تحقيق أداء جيد خلال أوقات الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 39.35 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ نحو 14 عاما.

ونزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1420.92 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1269.60 دولار.