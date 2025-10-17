الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة

منذ 14 دقيقة
الذهب. رويترز

الذهب. رويترز

A A A
طباعة المقال

تراجع سعر الذهب بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد أن سجل مستوى قياسياً فوق 4300 دولار للأوقية، متأثراً بصعود الدولار وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية على الصين، والتي أكد أنها لن تكون مستدامة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 4211.48 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 4378.69 دولار، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.1% إلى 4213.30 دولار.

وقال ترامب إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. ويستمر الذهب في تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 4.8%، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية وعمليات شراء من بنوك مركزية وانخفاض الاعتماد على الدولار.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة 5.6% إلى 51.20 دولار للأوقية، والبلاتين 6.1% إلى 1607.85 دولار، والبلاديوم 7.9% إلى 1485.50 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسهم أوروبا. رويترز
تراجع أسهم أوروبا مع تزايد القلق بشأن البنوك الأمريكية وتوجه المستثمرين للملاذات الآمنة
علما روسيا وأمريكا
مبعوث للكرملين يقترح إنشاء نفق "بوتين-ترامب" للربط بين روسيا وأمريكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 17 أكتوبر 2025. رويترز
ترامب خلال استقباله زيلينسكي: نأمل في انتهاء الحرب من دون أن تحتاج أوكرانيا إلى صواريخ توماهوك

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟