الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة

تراجع سعر الذهب بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد أن سجل مستوى قياسياً فوق 4300 دولار للأوقية، متأثراً بصعود الدولار وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية على الصين، والتي أكد أنها لن تكون مستدامة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 4211.48 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 4378.69 دولار، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.1% إلى 4213.30 دولار.

وقال ترامب إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. ويستمر الذهب في تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 4.8%، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية وعمليات شراء من بنوك مركزية وانخفاض الاعتماد على الدولار.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة 5.6% إلى 51.20 دولار للأوقية، والبلاتين 6.1% إلى 1607.85 دولار، والبلاديوم 7.9% إلى 1485.50 دولار.