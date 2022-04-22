الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار وقرب رفع الفائدة

تراجع الذهب واحدا بالمئة اليوم الجمعة في طريقه إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف آذار، إذ أدت المؤشرات الى رفع سريع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1934.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 1826 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له في أسبوعين. وانخفضت الأسعار 2.1 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن.

كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة عند التسوية إلى 1934.3 دولار للأوقية.

وقال “جيروم باول” رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إن زيادة سعر الفائدة بواقع نصف نقطة “ستكون مطروحة على الطاولة” عندما يجتمع البنك المركزي في أيار.

كما وسعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مكاسبها على خلفية تصريحات متشددة لبنك الاحتياطي الاتحادي في جهوده للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب أحد الملاذات الآمنة أثناء ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنّ رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

أمّا بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 24.24 دولار للأوقية، لتتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر كانون الثاني، بانخفاض حوالي 5.6 بالمئة حتى الآن.

وانخفض البلاتين 3.9 بالمئة إلى 930.04 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2381.03 دولار.